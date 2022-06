Le dirigeant islamiste turc utilise l’OTAN pour avoir carte blanche et punir ses alliés américains

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Recip Tayyip Erdogan, le dirigeant islamiste autoritaire de la Turquie, utilise de plus en plus l’OTAN pour tirer parti de ses propres intérêts nationaux aux dépens de l’organisation. Au cours des dernières semaines, il a aiguisé ses coups de sabre en empêchant la Suède et la Finlande de rejoindre l’organisation, et s’apprête maintenant à envahir le nord de la Syrie où les Kurdes, un partenaire américain dans la lutte contre l’EI, sont dans sa ligne de mire.

Le professeur Ofra Bengio, spécialiste de la Turquie et associé de recherche principal à l’Université de Tel Aviv, a déclaré à Fox News Digital : « Le temps est bon pour lui [Erdogan] « créer une zone tampon » en Syrie parce que « la Russie est impliquée en Ukraine et elle [Moscow] a besoin de la Turquie car elle pourrait opposer son veto à l’entrée de la Finlande et de la Suède dans l’OTAN. » Elle a ajouté que le moment était venu pour Erdogan de découper la Syrie parce que « les États-Unis ne sont pas engagés dans la région ».

En 2019, la Suède et la Finlande ont interdit les ventes d’armes à la Turquie après qu’Erdogan a lancé une offensive en Syrie pour combattre les Unités de défense du peuple mieux connues sous le nom de YPG. La Turquie, membre de l’OTAN, peut bloquer les candidatures des deux pays nordiques car l’alliance requiert l’unanimité de ses 30 membres pour l’admission de nouveaux pays.

La semaine dernière, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a souligné l’urgence d’assurer l’adhésion de la Finlande et de la Suède lors d’une réunion avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. Blinken a déclaré aux journalistes qu’il était en contact étroit avec Erdogan sur la question.

Les critiques disent que la perturbation par la Turquie d’un élargissement de l’OTAN joue dans la stratégie du président russe Vladimir Poutine visant à affaiblir l’alliance militaire qui cherche à contrer son invasion de l’Ukraine et à renforcer la bellicité à travers l’Europe.

Erdogan s’est récemment entretenu avec le dirigeant russe et a proposé à la Turquie de jouer un rôle dans un « mécanisme d’observation » pour mettre fin à la guerre avec l’Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères se rendrait à Ankara, mercredi, pour rencontrer son homologue turc pour des entretiens

Et ce n’est pas seulement la Finlande et la Suède, comme pour prouver un point, Erdogan a ouvert un deuxième nouveau front avec l’OTAN la semaine dernière lorsqu’il a mis fin aux pourparlers avec la Grèce, membre de l’OTAN, au sujet de la plainte d’Ankara concernant des violations présumées de l’espace aérien.

Son dernier combat avec l’OTAN a débordé sur la Syrie et affecte les intérêts vitaux des États-Unis. Erdogan a depuis longtemps exprimé le désir d’éliminer le bastion des Kurdes alliés aux États-Unis dans le nord de la Syrie et d’établir une région largement peuplée d’Arabes.

« Nous entrons dans une nouvelle phase de notre volonté de constituer un parcours de 30 km [18.6-mile] zone de sécurité profonde le long de notre frontière sud. Nous débarrasserons Tel Rifaat et Manbij des terroristes, et nous ferons de même pour les autres régions petit à petit », a récemment déclaré le président turc.

La dernière vague de jingoïsme d’Erdogan a sonné l’alarme à Washington parce que les YPG – une force militaire composée principalement de Kurdes syriens – ont joué un rôle central en aidant l’armée américaine à vaincre l’EI.

Blinken a récemment clarifié la pensée de l’administration sur une telle escalade dans le nord de la Syrie et a déclaré que les États-Unis étaient contre toute incursion turque, et a averti qu’elle pourrait saper la stabilité régionale et donner une opportunité aux groupes terroristes.

« Nous continuons, effectivement, à mener le combat par l’intermédiaire de partenaires vers Daech, contre l’Etat islamique en Syrie, et nous ne voulons rien voir qui compromette les efforts qui sont faits pour continuer à maintenir l’Etat islamique dans la boîte dans laquelle nous l’avons mis, « , a déclaré Blinken.

En réponse à une question de Fox News Digital sur la question de savoir s’il y a eu des attaques de Kurdes syriens sur son territoire, un porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères a noté dans un e-mail que « l’organisation terroriste PKK/YPG cible depuis longtemps et sans discernement des civils dans le nord de la Syrie ». et la Turquie », et avait commis 1750 attentats terroristes depuis le début de 2020, contre des citoyens syriens et turcs.

La Turquie a été accusée d’avoir fait preuve d’une grande indulgence envers l’État islamique en Syrie. L’expulsion des YPG pourrait signifier une renaissance de l’État islamique et d’autres entités terroristes djihadistes dans la région, affirment des responsables militaires familiers avec le paysage. Les Kurdes syriens sont très préoccupés par l’annonce par Erdogan d’une invasion imminente, a appris Fox News Digital.

L’homme fort d’Ankara considère la communauté kurde organisée comme une menace en raison de sa volonté d’établir un État indépendant sur une partie du sol turc.

Erdogan a présenté son projet d’expansionnisme turc en termes clairs en 2016.

Erdogan, selon le journal basé à Istanbul Hurriyet, a déclaré : « Se préoccuper de l’Irak, de la Syrie, de la Libye, de la Crimée, du Karabakh, de la Bosnie et d’autres régions sœurs est à la fois un devoir et un droit de la Turquie. La Turquie n’est pas seulement la Turquie. nous y renonçons est le jour où nous renonçons à notre indépendance et à notre avenir. »

Le vaste Empire ottoman a longtemps contrôlé le territoire syrien qu’Erdogan vise à conquérir.

Uzay Bulut, un analyste et journaliste turc qui était auparavant basé à Ankara, a déclaré à Fox News Digital : « La Turquie fêtera ses 100 ans d’existence [as a republic] en 2023. Dans la poursuite de son rêve d’un empire ottoman restauré, Erdogan a publiquement revendiqué des parties du nord de la Syrie et de l’Irak comme faisant partie de la Turquie.

L’objectif d’Erdogan est « l’expansionnisme néo-ottoman », a déclaré Bulut, ajoutant que « la Turquie est le tyran de la région ».