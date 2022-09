Le dirigeant iranien promet une enquête “ferme” sur la mort d’une jeune femme

La mort d’une femme iranienne détenue par la police des mœurs du pays doit faire l’objet d’une enquête « résolue », a déclaré jeudi le président iranien, alors même qu’il renversait la situation sur le pays qu’il visitait pour l’Assemblée générale des Nations unies et demandait : qu’en est-il de tous les personnes tuées par la police américaine?

« Est-ce que tous ces décès ont fait l’objet d’une enquête ? a déclaré Ebrahim Raisi lors d’une conférence de presse tenue à New York en marge de la réunion annuelle des dirigeants mondiaux. Il a déploré ce qu’il a qualifié de “deux poids deux mesures” en Occident en matière de droits de l’homme.

À propos de la mort de Mahsa Amini, qui a provoqué des affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité en Iran, il a déclaré que les autorités faisaient ce qu’elles devaient faire.

“Cela doit certainement faire l’objet d’une enquête”, a-t-il déclaré. “J’ai contacté sa famille à la toute première occasion et je leur ai assuré que nous continuerions avec constance à enquêter sur cet incident. … Notre préoccupation première est la sauvegarde des droits de chaque citoyen.»

Des affrontements entre les forces de sécurité iraniennes et des manifestants en colère contre la mort ont fait au moins neuf morts depuis que les violences ont éclaté ce week-end, selon un décompte publié jeudi par l’Associated Press. Selon la police iranienne, Amini, détenu pour avoir enfreint le code vestimentaire strict de la police des mœurs, est décédé d’une crise cardiaque et n’a pas été maltraité. Sa famille a mis en doute ce compte.

L’ampleur des troubles en cours en Iran, les pires depuis plusieurs années, reste encore incertaine alors que les manifestants dans plus d’une douzaine de villes – exprimant leur colère contre la répression sociale et les crises croissantes du pays – continuent de se heurter aux forces de sécurité et paramilitaires.

Raisi, qui s’est adressé officiellement à l’Assemblée générale mercredi, a souligné que de mauvaises choses arrivent aux gens aux mains des autorités partout.

“Qu’en est-il de la mort d’Américains aux mains des forces de l’ordre américaines?” il a posé des questions sur la nation rivale de son pays, mentionnant également les décès de femmes en Grande-Bretagne qui, selon lui, n’ont pas fait l’objet d’une enquête. Il a appelé à la «même norme» dans le monde entier pour faire face à de tels décès aux mains des autorités.

La comparaison de Raisi reflète une approche commune des dirigeants iraniens, qui, lorsqu’ils sont confrontés à des accusations de violations des droits, pointent souvent la société occidentale et son « hégémonie » et exigent que ces nations soient également tenues responsables. Ni les États-Unis ni la Grande-Bretagne, cependant, n’ont de police de la moralité investie d’une autorité sur les citoyens.

Raisi, qui a dirigé le système judiciaire du pays avant de devenir président, a déclaré que l’enquête sur la mort d’Amini repose finalement là-bas. Alors que des élections et des débats ouverts ont lieu en Iran, les plus hauts échelons du gouvernement sont étroitement liés au chef suprême, qui a le dernier mot sur les questions clés de l’État et nomme le chef du pouvoir judiciaire.

Les manifestations se sont transformées au cours des cinq derniers jours en un défi ouvert au gouvernement, les femmes retirant et brûlant leur foulard obligatoire dans les rues et les Iraniens appelant à la chute de la République islamique elle-même. Ce sont les manifestations les plus graves depuis 2019, lorsque des protestations ont éclaté contre une hausse gouvernementale du prix de l’essence.

Sans condamner catégoriquement les manifestations, il a semblé se ranger du côté de la réponse mortelle à celle qui a fait la mort de certains manifestants.

“Ce qui se passe, avoir des manifestations … bien sûr, c’est normal et pleinement accepté”, a-t-il déclaré. « Il faut différencier les manifestants du vandalisme. Les démonstrations sont bonnes pour exprimer des problèmes spécifiques.

Il a ajouté: “Il y a un débat en Iran.”

Les manifestations en Iran ont commencé comme une émotion à la suite de la mort d’Amini, dont la mort a été condamnée par les États-Unis, l’Union européenne et les Nations Unies.

Le gouvernement américain a imposé des sanctions à la police des mœurs et aux dirigeants d’autres agences de sécurité iraniennes, affirmant qu’ils “recourent régulièrement à la violence pour réprimer les manifestants pacifiques”.

La police iranienne affirme qu’Amini est décédée d’une crise cardiaque et n’a pas été maltraitée, mais sa famille a mis en doute ce compte. Des experts indépendants affiliés à l’ONU ont déclaré jeudi que des informations suggéraient qu’elle avait été sévèrement battue par la police des mœurs, sans apporter de preuves.

