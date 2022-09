Le dirigeant iranien apparaît en public après avoir annulé des engagements pour cause de maladie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le dirigeant iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, est apparu en public lors d’une cérémonie religieuse samedi, prononçant un discours après avoir précédemment annulé d’autres engagements pour des raisons de santé.

Samedi, Khamenei a pris la parole dans la salle Imam Khomeini Hussainiyah près de chez lui lors d’une cérémonie pour Arbaeen, une pratique religieuse chiite commémorant 40 jours après l’anniversaire de la mort du troisième imam chiite Hussain Ibn Ali. Selon une traduction anglaise du discours publiée sur le site Internet de Khamenei, la participation était limitée.

“Cela est dû à l’existence de la pandémie, du coronavirus, etc., et aussi aux limitations qui existent”, a déclaré Khamenei, ajoutant qu’il adresse ses salutations “à tous ceux qui ont exprimé leur gentillesse envers moi et envoyé leur salutations à moi de loin.”

Le New York Times a rapporté vendredi que Khamenei avait annulé toutes ses apparitions publiques et réunions la semaine précédente. Le rapport indique que Khamenei était “gravement malade” et “au repos” tandis que les médecins surveillaient son état.

LE PRÉSIDENT IRAN DIT QUE LA RENCONTRE AVEC BIDEN N’EST PAS “BÉNÉFIQUE”, LES POLITIQUES IDENTIQUES À TRUMP

L’IRAN REJOINDRA LA RUSSIE ET ​​UN GROUPE DIRIGÉ PAR LA CHINE POUR ÉVITER LES SANCTIONS OCCIDENTALES : RAPPORT

Une source a déclaré au Times que le dirigeant iranien avait ressenti des douleurs à l’estomac et de la fièvre avant de subir une intervention chirurgicale pour une occlusion intestinale. Il aurait été dans un état critique mais amélioré.

Khamenei, 83 ans, est tombé malade peu de temps après son retour à Téhéran après une visite dans un sanctuaire de la ville de Mashhad. Le Times a rapporté qu’il avait dit à ceux qui l’accompagnaient lors du voyage que ce pourrait être sa dernière visite là-bas.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Parmi les réunions que Khamenei aurait annulées, il y en avait une avec l’Assemblée des experts, le panel qui détermine son successeur.