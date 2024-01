Le dirigeant irakien rejette les efforts américains au Moyen-Orient – ​​POLITICO

DAVOS, Suisse — Le Premier ministre irakien s’est moqué jeudi des efforts américains visant à freiner la campagne militaire israélienne contre le Hamas et à présenter des plans à long terme pour un Moyen-Orient plus pacifique, notant que les dirigeants israéliens ne sont pas d’accord.

Dans ses commentaires au Forum économique mondial, Mohammed Shia’ Al Soudani a particulièrement rejeté les remarques plus optimistes du secrétaire d’État Antony Blinken sur la façon dont la crise qui se déroule dans la bande de Gaza pourrait être une opportunité de se remettre sur la bonne voie pour une solution à deux États. au conflit israélo-palestinien. Blinken, qui était à Davos mardi et mercredi, a également souligné que cela devrait impliquer des efforts plus larges pour améliorer les liens d’Israël avec les pays arabes qui l’ont longtemps évité.

« Ce n’est pas nouveau, ce qu’a dit M. Blinken. En gros, tout le monde a dit la même chose. Al Soudani a déclaré lors d’une session animée par le rédacteur en chef de POLITICO Global, John Harris. « Ce que dit Blinken est refusé par le gouvernement israélien. Même le scénario d’après-guerre est refusé par les Israéliens.»

« La communauté internationale a échoué », a ajouté le dirigeant irakien. « Les organisations internationales ont échoué. Les institutions internationales ont échoué dans cette mort injustifiable et inacceptable qui se déroule sous nos yeux à Gaza.

Ces remarques ont souligné les obstacles et le scepticisme auxquels les États-Unis sont confrontés au Moyen-Orient alors qu’ils tentent de rallier les pays pour les aider à trouver une issue au conflit entre Israël et le Hamas et aux tensions régionales plus larges.

Washington essaie d’empêcher la bataille de se transformer en une véritable guerre régionale, mais il exhorte également les Israéliens et les Palestiniens à commencer à planifier des scénarios d’après-guerre. Cela inclut la question cruciale de savoir qui gouvernera Gaza, théâtre d’une grande partie des combats et qui a longtemps été contrôlée par les militants du Hamas.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a résisté aux projets américains qui appellent à une Autorité palestinienne réformée pour finalement prendre le contrôle de Gaza. L’Autorité palestinienne gouverne certaines parties de la Cisjordanie, mais Netanyahu la considère depuis longtemps comme un partenaire inacceptable.

Depuis que les militants du Hamas ont attaqué Israël le 7 octobre, tuant 1 200 personnes, la réponse militaire israélienne a tué plus de 22 000 personnes à Gaza, tout en déplaçant des centaines de milliers de personnes.

L’Irak fait partie des pays touchés par les retombées de la crise. Cela s’explique en grande partie par ses liens avec l’Iran, l’un des principaux soutiens du Hamas et d’autres groupes militants dans la région.

Les forces américaines basées en Irak ont ​​essuyé le feu des milices soutenues par l’Iran et ont répondu de la même manière. Les États-Unis ont mené une récente frappe de drone qui a tué un chef d’une milice soutenue par l’Iran à Bagdad.

Cela a conduit le gouvernement irakien à déclarer qu’il envisageait de mettre fin à la présence militaire américaine sur son sol, qui, dans le cadre d’une coalition internationale, a aidé Bagdad à combattre le groupe militant État islamique.

Al-Soudani a insisté sur le fait qu’à un moment donné, la coalition dirigée par les États-Unis devrait mettre un terme à son rôle dans son pays.

“Plus tôt nous retirerons la coalition, plus cela sera nécessaire pour la stabilité et la sécurité de l’Irak”, a-t-il déclaré, s’exprimant par l’intermédiaire d’un interprète.