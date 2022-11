Le dirigeant installé par Poutine TUÉ à Kherson après avoir averti les civils de fuir la ville clé et diffusé une propagande bizarre

Le chef fantoche de VLADIMIR Poutine à Kherson occupé a été tué dans un mystérieux “accident de voiture” aujourd’hui.

L’ancien YouTuber Kirill Stremousov – célèbre pour une cascade maladive balançant un bébé autour de sa tête – avait exhorté les civils à fuir leurs maisons tout en diffusant une propagande pro-régime tordue.

Kirill Stremousov, 45 ans, chef adjoint de la région annexée de Kherson, est décédé aujourd’hui dans un “accident de voiture” 1 crédit : East2West

L’ancien magnat de la nourriture pour poissons et blogueur Stremousov avec sa famille 1 crédit : East2West

Il a récemment publié un “poème” bizarre sur son amour pour la Russie Crédit : Twitter/@@francis_scarr

Les circonstances exactes de sa mort n’étaient pas claires, mais elle est survenue alors que les troupes russes se retiraient de la ville de Kherson.

Le sous-gouverneur Stremousov, 45 ans, avait publié des vidéos de véhicules en excès de vitesse sur la route.

Et plus tôt dans la journée, il a affirmé sans fondement que des mercenaires britanniques et polonais conduisaient l’avancée ukrainienne, n’offrant aucune preuve.

« Beaucoup sont partis. Environ 80 000 personnes ont été évacuées. Nous aidons tous ceux qui veulent quitter Kherson. Je suis maintenant moi-même à Kherson », a-t-il déclaré dans l’un de ses derniers messages sur les réseaux sociaux.

Il a également insisté sur le fait que la Russie avait le “contrôle total” de la situation malgré la déportation forcée chaotique de dizaines de milliers de civils.

Stremousov a été tué aujourd’hui près de Henichesk, à 210 km de la ville de Kherson, à la frontière avec la Crimée, a déclaré son chauffeur personnel au projet War Gonzo.

Vladimir Saldo, le gouverneur par intérim de la région de Kherson installé par le Kremlin, a confirmé que son adjoint était mort.

Il a déclaré: “Il m’est très difficile de dire que Kirill Stremousov est décédé aujourd’hui. Il est décédé sur le territoire de la région de Kherson, voyageant dans une voiture qui a eu un accident”,

Des sources ukrainiennes ont laissé entendre que le porte-parole de Poutine aurait été délibérément tué par les Russes.

Le blogueur et homme politique Anatoly Shariy a déclaré : « Plusieurs sources ont confirmé la mort de Stremousov.

“Si c’est vrai, alors je comprends quel genre d'”accident de la circulation” c’était en ce moment où la reddition de Kherson est évidente.”

Il a ajouté: “Et le principal – s’il a été tué, et exactement de la manière dont on m’a dit que cela s’est passé – alors ce n’était pas des espions de l’armée ukrainienne qui l’ont tué.”

L’analyste politique Sergey Markov a affirmé qu’un commandant russe était dans la voiture avec Stremousov et a survécu.

Il a dit: “Tout cela est très étrange.

«Il n’arrêtait pas de dire que Kherson ne pouvait pas être livré et qu’il ne le serait pas.

« Il est mort le jour où ils ont commencé à parler activement de la reddition de Kherson.

“Il n’est pas mort d’une attaque terroriste, mais d’un accident. Pas à Kherson, mais à Henichesk.

«Avec lui dans la voiture se trouvait un commandant militaire Kotz, il n’est pas mort.

“Tout cela est très étrange.”

L’ancien magnat de la nourriture pour poissons, Stremousov, était recherché pour trahison à Kyiv pour s’être rangé du côté de la Russie après l’invasion.