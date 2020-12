Quatre ministres ont perdu leur emploi, dont le ministre de la Santé Terawan Agus Putranto, et deux autres ont été transférés à des postes plus importants, mettant fin à des semaines de spéculation sur les changements possibles.

Widodo a également nommé l’ancien vice-gouverneur de Jakarta et a perdu la candidate à la vice-présidence Sandiaga Uno au poste de ministre du tourisme et de l’économie créative, en remplacement de Wishnutama Kusubandio.

L’Indonésie a signalé plus de 678 000 cas de virus, le plus grand nombre de cas en Asie du Sud-Est et le deuxième en Asie uniquement pour les 10 millions de cas confirmés en Inde. Il a enregistré plus de 20000 décès dus au COVID-19.