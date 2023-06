Les Nations Unies – Le Premier ministre indien Narendra Modi s’est présenté aux ambassadeurs, au personnel de l’ONU, aux journalistes et aux invités sur une mer de tapis de yoga jaunes sur la pelouse nord du siège de l’organisme mondial à New York mercredi matin en tant qu’homme en mission d’unification.

« Vous êtes réunis ici en tant qu’Organisation des Nations Unies au point de rencontre de l’humanité entière », a déclaré le chef de ce est peut-être déjà la nation la plus peuplée du monde dit à la foule avant de s’asseoir sur son propre tapis de yoga pour rejoindre la session. « Yoga signifie unir. »

Le moment de la visite de Modi à New York correspondait à la Journée internationale du yoga de mercredi – une occasion mondiale que le dirigeant indien lui-même a poussé l’ONU à désigner en 2014.

Le Premier ministre indien Narendra Modi salue ses partisans après avoir fait du yoga sur la pelouse nord du siège des Nations Unies le 21 juin 2023 à New York. Michael M Santiago/Getty Images/Getty Images

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’adressant à la foule, a déclaré que le yoga « nous relie à notre planète, qui a tant besoin de notre protection ».

Le maire de New York, Eric Adams, le président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Csaba Korosi, et la secrétaire générale adjointe, Amina Mohammed, ont également pris la parole lors de l’événement.

Modi était à New York au début d’une visite de quatre jours aux États-Unis, qui comprendra une réunion historique de la Maison Blanche avec le président Biden à la fin de la semaine.

L’Inde, l’ONU et la guerre en Ukraine

L’Inde a récemment fait l’objet d’une attention particulière à l’ONU en raison de la décision du gouvernement Modi de s’abstenir de voter sur les résolutions exigeant que la Russie cesse son invasion de l’Ukraine. L’Inde, comme son compatriote géant asiatique, la Chine, a plutôt lancé des appels répétés à des pourparlers de paix.

L’Inde dépend de la Russie pour près de 60 % de ses équipements de défense. Comme la Chine, Delhi a également augmenté de manière controversée ses achats de pétrole russe à bas prix depuis que Vladimir Poutine a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine.

Un rassembleur ou un diviseur ?

Malgré son message d’unité et d’unité à l’ONU mercredi, chez lui, les critiques et les opposants politiques de Modi l’accusent de mener un programme politique qui divise, marginalisant les 220 millions de musulmans indiens.

Le dirigeant indien a longtemps nié les accusations selon lesquelles lui et son parti enfonceraient délibérément un coin sectaire dans la société indienne, mais des organisations de droite, y compris des membres du parti Bhartiya Janata (BJP) de Modi, ont parlé ouvertement de leur vision de transformer l’Inde laïque. dans un hindou Rashtra (nation).

Plus tôt cette année, le gouvernement indien a interdit la diffusion d’un documentaire de la BBC qui examinait le rôle de Modi dans les émeutes religieuses meurtrières qui ont frappé le Gujarat en 2002, alors qu’il était le ministre en chef de l’État de l’ouest de l’Inde.

Plus de 1 000 musulmans ont été tués par des foules hindoues lors des émeutes, qui ont éclaté après la mort de 59 pèlerins hindous dans un incendie dans un train. Les musulmans ont été accusés d’avoir attaqué le train. Lors d’un procès neuf ans plus tard, 31 ont été condamnés et 63 autres libérés faute de preuves.

Modi a fait face à des allégations de complicité dans les émeutes qui ont suivi l’incendie du train pour ne pas avoir maîtrisé les foules hindoues qui se sont déchaînées au Gujarat.

Modi a toujours nié les allégations, et plus d’une décennie plus tard, en 2013, un panel de la Cour suprême a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour le poursuivre.

Relations américano-indiennes

L’Inde est un partenaire important des États-Unis en matière de commerce et de sécurité. Le président Biden n’a pas entretenu le type de relation personnelle étroite que son prédécesseur Donald Trump semblait entretenir avec Modi, et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré aux journalistes cette semaine que lors de toute réunion entre responsables, « nous faisons connaître notre point de vue » sur les questions. des droits de l’homme, de la liberté religieuse et d’autres questions.

« Nous le faisons d’une manière où nous ne cherchons pas à donner des leçons ou à affirmer que nous n’avons pas nous-mêmes de défis », a-t-il ajouté. «En fin de compte, la question de savoir où vont la politique et la question des institutions démocratiques en Inde va être déterminée en Inde par les Indiens. Cela ne sera pas déterminé par les États-Unis », a déclaré Sullivan.

Michael Kugelman, directeur de l’Institut d’Asie du Sud au groupe de réflexion Wilson Center, a déclaré à CBS News que « les relations américano-indiennes continueront d’être entravées par des questions sur l’administration négligeant les questions de droits en Inde, en particulier parce qu’elle s’est engagée à maintenir une politique étrangère fondée sur des valeurs ». . Mais en fin de compte, le bilan américain en matière de promotion de la démocratie est toujours sélectif. Dans le cas d’un partenaire stratégique comme l’Inde, les États-Unis laisseront les intérêts et non les valeurs guider la relation.

« Élever les droits au rang de priorité clé dans la relation mettrait en péril un partenariat dont les intérêts américains exigent qu’il reste fort », a-t-il déclaré.

« Il y a eu une augmentation stable et de longue date du partenariat stratégique américano-indien, et ce qui se passe dans un pays particulier ne tient pas nécessairement compte des intérêts stratégiques de l’Amérique », a reconnu Neelanjan Sircar, chercheur principal au Center for Policy Research. à Delhi.

