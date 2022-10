Le dirigeant impitoyable de la Chine, Xi Jinping, est nommé “Empereur à vie” alors qu’il consolide le pouvoir absolu avec un troisième mandat sans précédent

XI Jinping est entré dans l’histoire en Chine après avoir consolidé le pouvoir absolu avec un troisième mandat sans précédent.

Brisant le précédent de plusieurs décennies de mandats politiques limités, le président chinois a de nouveau assuré sa place au gouvernement.

Xi Jinping ouvre le 20e congrès du parti 1 crédit

Hu Jintao a été malmené par les lourds de Xi Crédit : AFP

L’officier supérieur de police Sun Lijun condamné à mort pour corruption et aurait mis sur écoute Xi Jinping Crédit : AP

Xi contrôle étroitement les services de sécurité chinois Crédit : Getty

Il a promu ses alliés politiques partageant les mêmes idées pour l’aider à resserrer son emprise sur la société et à mettre en œuvre ses grands projets.

Xi célèbre une décennie au pouvoir tout en se voyant décerner un nouveau mandat de cinq ans en tant que secrétaire général – faisant ainsi de lui un « empereur à vie ».

Le maître opérateur politique a confirmé son sort à la fin de la semaine du 20e Congrès du Parti communiste chinois.

Il a commencé à ouvrir la voie à son jeu politique extraordinaire en 2018 lorsqu’il a réussi à supprimer la limite de deux mandats de la constitution.

Contrairement à son prédécesseur, Hu Jintao, l’homme de 69 ans refuse de tirer sa révérence après 10 ans et continue d’assouplir ses pouvoirs gouvernementaux.

Xi semble avoir fait sortir l’ancien président grenouille de la réunion à Pékin, des gardes semblant le hisser de son siège.

La sortie orageuse a suscité des affirmations selon lesquelles le dirigeant affirmait son autorité en expulsant d’autres fonctionnaires dans l’affichage dramatique.

Le leader incontesté – qui a interdit Winnie l’ourson – est aidé par un vaste appareil de sécurité et la menace de condamnations à mort pour les opposants.

Il se présente comme le “chef de file” incontesté de la nation la plus peuplée du monde.

Le système de parti unique chinois présente une image extérieure d’unité, mais inévitablement, dans les coulisses, il y a des rumeurs de mécontentement et même d’écoutes téléphoniques de Xi.

Dans ce monde de l’ombre, Xi a utilisé son caractère impitoyable et ses talents politiques à bon escient, faisant de lui le dirigeant chinois le plus puissant depuis le président Mao, dont le régime brutal a entraîné la mort de millions de personnes.

À l’approche du 20e congrès du Congrès du Parti chinois, des rumeurs ont circulé selon lesquelles un haut responsable de la police condamné à mort pour corruption aurait en fait mis Xi sur écoute.

Ce fut un moment rare qui a mis en lumière ce qui se passe dans le monde trouble de la politique chinoise.

Depuis qu’il est au pouvoir, Xi a limogé 200 de ces hauts fonctionnaires mais mal payés, dont aucun n’est un partisan du président chinois, selon l’expert chinois Steve Tsang.

“Il est impitoyable, politiquement très intelligent et ne fait aucun prisonnier”, a déclaré le professeur Tsang, de l’Université SOAS de Londres, au Sun Online.

Xi est ce qu’on appelle un “princeau” en Chine, le fils d’un certain Xi Zhongxun, un vétéran du Parti communiste qui est tombé sous le coup du régime et a été emprisonné.

Le jeune Xi a été expulsé de son école d’élite et finalement banni pour travailler dans une région reculée et pauvre du pays.

Mais malgré l’humiliation, Xi est resté un vrai partisan du parti, qu’il a rejoint après plusieurs tentatives en 1974.

Il a ensuite entrepris de gravir les échelons, devenant chef de parti provincial avant d’être nommé héritier en 2007.

Tsang dit que lors de son arrivée au pouvoir, il s’est présenté comme un “candidat à l’unité” et a gardé la tête basse jusqu’à juste avant qu’il ne prenne le pouvoir en 2012.

Mais il a ensuite mystérieusement disparu pendant 10 jours, annulant même une rencontre avec la secrétaire d’État américaine de l’époque, Hillary Clinton.

Les détails restent un mystère mais Tsang pense qu’il utilise ces jours pour monter une opération dans les coulisses pour cimenter son autorité.

Tout le monde à un niveau supérieur est vulnérable, il peut choisir qui il veut Professeur Steve Tsang

“Ce qu’il a utilisé pour cette disparition était essentiellement des conditions sécurisées pour sa propre succession afin que, lorsqu’il prendrait le relais, il puisse faire ce qu’il voulait faire”, a-t-il déclaré.

“Donc, dès le début, au moment où il est devenu chef du Parti communiste, il a pu commencer à apporter des changements.”

Son premier geste a été de lancer une campagne anti-corruption visant les hauts fonctionnaires chinois, connus sous le nom de Tigres, qui se remplissent les poches au grand dégoût des citoyens ordinaires.

Pour l’opérateur rusé Xi, les condamnations à mort qui accompagnent souvent les condamnations ont eu pour effet d’éliminer les fonctionnaires qui pourraient potentiellement agir contre lui – et gagner l’opinion publique.

Alors que la plupart des condamnations à mort sont assorties d’un sursis de deux ans, suffisamment sont exécutées pour avoir l’effet souhaité d’envoyer un message à des ennemis potentiels.

“Chaque pensée ‘ok, il y a un nouveau patron en place, tout redeviendra normal après six mois’ sans se rendre compte que la campagne anti-corruption n’était pas une campagne anti-corruption.

“C’était quelque chose qu’il allait utiliser pour le reste de son temps au pouvoir et il a utilisé pour éliminer ses adversaires et ses ennemis au sein du parti.

CHEF DE FILE

“Au cours de la dernière décennie, plus de 200 Tigres ont été abattus – aucun de ces Tigres n’était un prodige de Xi Jinping.

“Tout le monde à un niveau supérieur est vulnérable, il peut choisir qui il veut.”

Cette menace est “l’instrument le plus puissant qu’il ait construit, en termes d’élimination de son opposition”.

Ming Xia, de l’Université de New York, a déclaré : “Xi a été brutal envers ses concurrents potentiels et leurs subordonnés au sein du parti et de l’État.

“Il s’est vanté des plus de 4 millions de membres et de cadres du parti qui ont fait l’objet d’une enquête et ont été punis sous ses deux mandats.

“Sur la base de ce que Xi a fait et de la manière dont nous pouvons anticiper d’autres crises économiques et sociales, nous pouvons avoir suffisamment de raisons de craindre que Xi puisse se révéler comparable à Mao Zedong.”

Le professeur Ming dit que le “cœur de Xi s’est assombri” à cause des “luttes politiques brutales et de la violence” de la chute antérieure de son père.

“Sa forte volonté de pouvoir l’a poussé à feindre, à s’humilier, à attendre patiemment l’opportunité, à sécuriser chaque opportunité de promotion et à s’allier avec des forces clés, puis à les vider ou à les purger après son exploitation.”

La préparation du congrès du parti a vu une rare manifestation dans le centre de Pékin au cours de laquelle un manifestant a déployé une banderole sur un pont autoroutier qualifiant Xi de “voleur et de “dictateur”.

L’insistance de Xi à poursuivre sa politique “Zero Covid” avec ses verrouillages stricts a également conduit au mécontentement.

Mais la plupart des experts pensent qu’il existe un élément d’opposition à Xi, mais quiconque espère le renverser aura du pain sur la planche.

“Xi est paranoïaque quant au maintien de sa sécurité personnelle et bien sûr, de son pouvoir et de son statut de ‘leader pour la vie'”, a déclaré Will Lam, analyste politique à l’Université chinoise de Hong Kong.

“Il pourrait y avoir plus d’arrestations, en particulier de membres du personnel de la police, de la sécurité de l’État ou de l’armée, que Xi soupçonne d’organiser des coups d’État ou d’autres types d’actions malveillantes contre le guide suprême.”

Avec ses mains sur tous les leviers du pouvoir, la position de Xi est désormais inattaquable pour le moment, dit Tsang.

“Il s’est élevé au rang de chef de file de la Chine et du Parti communiste, donc quiconque s’oppose à ce qu’il fait s’oppose au parti.

“Il s’assure qu’il contrôle le parti, l’armée, les services secrets et le service de sécurité publique.

“Il a dit que le parti dirige tout – et il dirige le parti. Il s’est fait la personnification du Parti communiste.”