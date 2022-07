Le dirigeant hongrois réprimandé pour s’être opposé à la société “métisse”

L’un des plus proches collaborateurs du Premier ministre Viktor Orban a démissionné après que le dirigeant a déclaré dans un récent discours que la Hongrie luttait contre la transformation de l’Europe en une société « métissée ».

Orban a également déclaré que les pays avec une migration à grande échelle de l’extérieur de l’Europe “ne sont plus des nations”.

Zsuzsa Hegedus a comparé la rhétorique d’Orban au type de langage utilisé dans l’Allemagne nazie.

Sa réponse est une rare réprimande de la part des dirigeants du dirigeant hongrois, qui a longtemps été accusé par l’Union européenne d’éroder les institutions et les normes démocratiques.

Hegedus, qui travaille avec Orban depuis 20 ans, a déclaré dans une lettre de démission que le langage d’Orban était un discours “pur nazi”.

“Je suis sincèrement désolé de devoir mettre fin à une relation en raison d’une position aussi honteuse”, a déclaré Hegedus dans la lettre, qui a été diffusée mardi par les médias hongrois. “Je n’avais pas d’autre choix.”

Dans son discours, qu’il a prononcé samedi dernier, Orban a parlé de deux parties de l’Europe.

“Il existe un monde dans lequel les peuples européens sont mélangés avec ceux qui arrivent de l’extérieur de l’Europe”, a-t-il déclaré à Baile Tusnad, une ville à majorité ethnique hongroise en Roumanie. “Maintenant, c’est un monde métissé.”

Dans ce qu’il a décrit comme “notre monde”, Orban a déclaré que “les gens d’Europe se mélangent”.

“C’est pourquoi nous nous sommes toujours battus : nous sommes prêts à nous mélanger, mais nous ne voulons pas devenir des peuples métis”, a déclaré Orban.

Orban a également déclaré : « La migration a divisé l’Europe en deux – ou je pourrais dire qu’elle a divisé l’Occident en deux. Une moitié est un monde où les peuples européens et non européens vivent ensemble. Ces pays ne sont plus des nations : ils ne sont plus qu’un conglomérat de peuples.

Alors qu’il est connu pour ses commentaires anti-migration et sa critique des valeurs libérales occidentales, le discours de samedi a déclenché une nouvelle vague d’indignation de la part de l’opposition en Hongrie et dans toute l’Europe.

Les critiques, cependant, de l’intérieur du cercle le plus proche d’Orban, ont été très rares jusqu’à présent. Le Premier ministre hongrois et son parti conservateur Fidesz détiennent une majorité confortable et ont cherché à contenir les voix critiques.

Hegedus a déclaré à Orban que ses commentaires étaient inacceptables même selon les normes du “raciste le plus assoiffé de sang”.

“Je ne sais pas comment vous n’avez pas remarqué que vous présentiez un texte purement nazi digne de Goebbels”, a-t-elle écrit, faisant référence à Joseph Goebbels, le principal propagandiste nazi sous Adolf Hitler.

“Je ne peux pas m’en passer cette fois, même au nom de notre amitié de près de 20 ans”, a-t-elle ajouté.

Le portail d’information hongrois hvg.hu a déclaré que Hegedus avait également envoyé une copie de sa lettre de démission au grand rabbin de Hongrie, Robert Frolich, qui a également critiqué les propos d’Orban.

Orban a accepté la démission d’Hegedus mais a rejeté ses critiques dans une lettre de réponse.

“Vous ne pouvez pas être sérieux au sujet de m’accuser de racisme après 20 ans de collaboration”, a-t-il déclaré. “Vous savez mieux que mon gouvernement suit une politique de tolérance zéro en ce qui concerne l’antisémitisme et le racisme en Hongrie.”

Orban se rendra aux États-Unis la semaine prochaine pour s’adresser à un rassemblement d’activistes conservateurs. Orban est devenu un héros pour beaucoup de la droite américaine pour sa lutte contre l’immigration et les droits LGBTQ.