THESSALONIQUE, Grèce (AP) – Le Premier ministre grec a déclaré qu’il ne pouvait pas imaginer que les tensions avec l’allié voisin de l’OTAN, la Turquie, pourraient jamais dégénérer en conflit armé.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a pris la parole lors d’une conférence de presse dimanche à la Foire internationale de Thessalonique, où il a prononcé samedi le discours d’ouverture décrivant les objectifs de politique économique de son gouvernement.

Interrogé par l’Associated Press sur la question de savoir si une récente escalade de la rhétorique en provenance de Turquie, dirigée par le président Recep Tayyip Erdogan, pourrait être le prélude à un conflit armé, Mitsotakis a répondu par la négative.

« Je ne crois pas que cela arrivera un jour. Et si, à Dieu ne plaise, cela se produisait, la Turquie recevrait une réponse absolument dévastatrice. Et je pense qu’ils le savent très bien. La Turquie connaît la compétence des forces (armées) grecques », a-t-il déclaré.

Erdogan a accusé la Grèce d’occuper des îles prétendument démilitarisées dans la mer Égée et a menacé la Turquie d’agir.

Mitsotakis a ajouté que, malgré les commentaires “inacceptables” d’Erdogan, il était toujours ouvert au dialogue et à une rencontre avec lui.

Mitsotakis a lié le soutien sans équivoque de la Grèce à l’Ukraine aux préoccupations selon lesquelles, si la Russie l’emporte, elle pourrait servir d’exemple à d’autres pays aux visées expansionnistes.

“Il y a une ligne de démarcation entre les pays qui respectent l’inviolabilité des frontières (et) les règles du droit international et ceux qui pensent que, sur la base de la loi du plus fort, ils peuvent cibler les pays qu’ils jugent plus faibles et changer les frontières sur un coup de tête », a déclaré Mitsotakis.

Mitsotakis a ajouté “il est très important de donner à l’Ukraine la possibilité de négocier une paix avec la Russie à ses propres conditions et certainement pas en tant que perdant dans cette guerre”.

___

Demetris Nellas a contribué depuis Athènes, Grèce

Costas Kantouris, Associated Press