Le dirigeant gabonais appelle la population à « faire du bruit » après son arrestation par des soldats mutins lors d’une tentative de coup d’État

LIBREVILLE, Gabon (AP) — Le président gabonais a appelé ses citoyens à « faire du bruit » après une tentative de coup d’État dans ce pays d’Afrique centrale, affirmant qu’il s’exprimait depuis sa détention dans sa résidence.

Des soldats mutins ont déclaré mercredi qu’ils s’emparaient du pouvoir pour annuler les résultats de l’élection présidentielle et ont affirmé avoir arrêté le président, dont la famille est au pouvoir depuis 55 ans.

Le président Ali Bongo Ondimba est apparu dans une vidéo assis sur une chaise avec une étagère derrière lui. C’était sa première apparition publique depuis que les soldats étaient à la télévision d’État. Bongo a déclaré qu’il se trouvait dans sa résidence et que sa femme et son fils se trouvaient à des endroits différents.

CECI EST UNE DERNIÈRE MISE À JOUR.

LIBREVILLE, Gabon (AP) — Des soldats mutins au Gabon ont déclaré mercredi qu’ils prenaient le pouvoir pour annuler les résultats de l’élection présidentielle et ont affirmé avoir arrêté le président, dont la famille est au pouvoir depuis 55 ans.

Les foules sont descendues dans les rues de la capitale pour célébrer l’éviction possible d’une famille devenue riche alors que l’économie de ce pays riche en pétrole stagne.

La tentative de coup d’État a eu lieu quelques heures après que le président de ce pays d’Afrique centrale, Ali Bongo Ondimba, 64 ans, a été déclaré vainqueur d’élections critiquées par les observateurs internationaux et entachées par des craintes de violence.

Quelques minutes après cette annonce, des coups de feu ont été entendus dans le centre de la capitale, Libreville. Plus tard, une douzaine de soldats en uniforme sont apparus à la télévision d’État et ont annoncé qu’ils avaient pris le pouvoir.

Les foules sont descendues dans les rues de la ville pour célébrer la fin du règne de Bongo, en chantant l’hymne national avec les soldats.

« Merci, armée. Finalement, nous attendions ce moment depuis longtemps», a déclaré Yollande Okomo, debout devant des militaires de la garde républicaine d’élite gabonaise.

La commerçante Viviane Mbou a proposé du jus aux soldats, ce qu’ils ont refusé.

« Vive notre armée », a déclaré Jordy Dikaba, un jeune homme marchant avec ses amis dans une rue bordée de policiers blindés.

Il y a un mécontentement généralisé à l’égard de la famille Bongo depuis des années et une tentative de coup d’État n’est pas surprenante, a déclaré Maja Bovcon Africa, analyste senior chez Verisk Maplecroft, une société d’évaluation des risques. Mais elle a ajouté que l’inspiration plus immédiate venait probablement d’une récente vague de coups d’État au Sahel, où des officiers militaires ont montré qu’ils pouvaient prendre le pouvoir sans répercussions.

Les putschistes du Gabon peuvent également susciter des doutes sur le processus électoral, a déclaré l’analyste Afrique. Le vote n’a pas été transparent et s’est déroulé pratiquement à huis clos, a-t-elle déclaré.

Chaque vote organisé au Gabon depuis le retour du pays au multipartisme en 1990 s’est soldé par des violences. Les affrontements entre forces gouvernementales et manifestants après les élections de 2016 ont fait quatre morts, selon les chiffres officiels. L’opposition a déclaré que le nombre de morts était bien plus élevé.

« Les lois et le cadre électoraux du Gabon ne garantissent pas des élections crédibles », a déclaré Freedom House dans son évaluation du pays pour 2023.

Les militaires qui ont revendiqué le pouvoir mercredi envisageaient de « dissoudre toutes les institutions de la république », a indiqué un porte-parole du groupe. Il a déclaré que la « gouvernance imprévisible et irresponsable » de Bongo risquait de conduire le pays dans le chaos.

Le Gabon est membre du cartel pétrolier de l’OPEP, avec une production d’environ 181 000 barils de brut par jour, mais ses plus de 2 millions d’habitants sont confrontés à un chômage élevé et à une hausse des prix. Près de 40 % des Gabonais âgés de 15 à 24 ans étaient sans emploi en 2020, selon la Banque mondiale.

Plusieurs entreprises françaises ont annoncé qu’elles suspendaient leurs opérations et déménageaient pour assurer la sécurité de leur personnel, et un homme qui a répondu au téléphone à l’aéroport a déclaré que les vols avaient été annulés mercredi. La société de renseignement privée Ambrey a déclaré que toutes les opérations dans le principal port du pays, Libreville, avaient été interrompues, les autorités refusant d’autoriser les navires à quitter le pays.

Une deuxième déclaration des putschistes, émanant de la gendarmerie, de la garde républicaine et d’autres éléments des forces de sécurité, a indiqué que le président était assigné à résidence dans sa résidence, entouré de sa famille et de médecins. Des personnes autour de lui ont été arrêtées pour « haute trahison des institutions de l’État, détournement massif de fonds publics (et) détournement de fonds financiers internationaux », a indiqué l’armée, entre autres accusations.

Il n’y a eu aucun mot du président.

Plusieurs membres de la famille Bongo font l’objet d’une enquête en France et certains ont été inculpés de détournement de fonds, de blanchiment d’argent et d’autres formes de corruption, selon les médias français.

La tentative de coup d’État a eu lieu environ un mois après que des soldats mutins au Niger ont pris le pouvoir au gouvernement démocratiquement élu, et est le dernier d’une série de coups d’État qui ont défié les gouvernements ayant des liens avec la France, l’ancien colonisateur de la région. S’il réussit, le coup d’État du Gabon porterait à huit le nombre de coups d’État en Afrique de l’Ouest et centrale depuis 2020.

Contrairement au Niger et à deux autres pays d’Afrique de l’Ouest dirigés par des juntes militaires, le Gabon n’a pas été ravagé par la violence djihadiste et a été considéré comme relativement stable.

Dans son discours annuel du Jour de l’Indépendance, le 17 août, Bongo a déclaré : « Alors que notre continent a été secoué ces dernières semaines par de violentes crises, soyez assuré que je ne permettrai jamais que vous et notre pays, le Gabon, soyez les otages de tentatives de déstabilisation. Jamais. »

À l’heure où le sentiment anti-français se répand dans de nombreuses anciennes colonies, Bongo, formé en France, a rencontré le président Emmanuel Macron à Paris fin juin et a partagé des photos d’eux se serrant la main.

Les officiers mutins se sont engagés à respecter « les engagements du Gabon envers la communauté nationale et internationale ».

La France dispose de 400 soldats au Gabon qui mènent une opération régionale de formation militaire. Ils n’ont pas modifié leurs opérations normales aujourd’hui, selon l’armée française.

Le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran, a déclaré mercredi : « La France condamne le coup d’État militaire en cours au Gabon et suit de près l’évolution de la situation dans le pays, et la France réaffirme son souhait que le résultat des élections, une fois connu, soit respecté. »

Interrogé mercredi sur le Gabon, le plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que ce sujet serait discuté par les ministres de l’UE cette semaine. Les ministres de la Défense du bloc des 27 se réunissent en Espagne mercredi et les ministres des Affaires étrangères jeudi. Borrell présidera les deux réunions et le Niger sera également au centre des préoccupations.

« Si cela se confirme, il s’agira d’un nouveau coup d’État militaire qui accroîtra l’instabilité dans toute la région », a-t-il déclaré.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré mercredi que la Chine suivait de près la situation au Gabon et a appelé les parties à résoudre le problème de manière pacifique, en gardant à l’esprit les intérêts de la nation et de son peuple.

Bongo a accompli deux mandats depuis son arrivée au pouvoir en 2009 après le décès de son père, qui a dirigé le pays pendant 41 ans. Un autre groupe de soldats mutins a tenté un coup d’État en janvier 2019, alors que Bongo se remettait d’un accident vasculaire cérébral au Maroc, mais a été rapidement maîtrisé.

Bongo a fait face à une coalition d’opposition dirigée par le professeur d’économie et ancien ministre de l’Éducation Albert Ondo Ossa, dont la nomination surprise est intervenue une semaine avant le vote.

Joint mercredi, Ossa a indiqué qu’il n’était pas prêt à commenter la tentative de coup d’Etat et attendait que la situation évolue.

Après le vote, le ministre de la Communication de ce pays d’Afrique centrale, Rodrigue Mboumba Bissawou, a annoncé un couvre-feu nocturne de 19 heures à 6 heures du matin et a déclaré que l’accès à Internet était restreint indéfiniment pour réprimer la désinformation et les appels à la violence.

NetBlocks, une organisation qui suit l’accès à Internet dans le monde entier, a déclaré que le service Internet avait connu une « restauration partielle » au Gabon après le coup d’État.

Mednick a rapporté de Dakar, au Sénégal. Les journalistes d’Associated Press Cara Anna à Nairobi, au Kenya, Jamey Keaten à Genève ; Angela Charlton à Paris ; et Jon Gambrell et Malak Harb à Dubaï, aux Émirats arabes unis, ont contribué.

