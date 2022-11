Le dirigeant exhorte les Juifs à quitter l’Allemagne pour Israël

Un dirigeant de la communauté juive dit qu’il déménage en Israël parce que l’Allemagne est antisémite

L’Allemagne est intrinsèquement antisémite et tout juif sérieux au sujet de sa religion devrait partir, a déclaré le chef d’une communauté juive de Brandebourg dans une lettre ouverte publiée mercredi, ajoutant qu’il déménageait en Israël.

“Avec ses politiques étrangères et intérieures anti-juives, le pays a prouvé que l’antisémitisme est une partie inséparable de l’idéologie politique de l’État”, Semen Gorelik a écrit dans sa missive, qui a été rendue publique par Die Achse des Guten (L’Axe du Bien), un portail d’information pro-israélien. « Vous ne pouvez pas vivre dans ce pays en tant que Juif ! Et je ne veux plus vivre dans ce pays.

Dans ce que le Jerusalem Post décrit comme “un cahier des charges furieux”, Gorelik a souligné que le président allemand a déposé une gerbe sur la tombe de “meurtrier, terroriste et antisémite” Yasser Arafat, alors que son chancelier a fait venir comme réfugiés « des millions de musulmans antisémites qui attaquent les juifs et les institutions juives ». L’Allemagne promeut également “bandes terroristes” et « collabore avec les États antisémites qui veulent détruire » Israël et les Juifs, écrit-il.

Selon Gorelik, les enfants allemands sont élevés pour devenir antisémites avec l’aide de “une propagande massive d’Etat anti-juive et anti-israélienne” financé par les taxes et redevances obligatoires.

Lire la suite Un législateur allemand a “dansé” sur le monument de l’Holocauste – ambassadeur

« Je ne veux pas vivre dans un pays où, en tant que juif, je dois me cacher partout et à tout moment. Je ne veux pas vivre dans un pays où une partie de la population considère notre drapeau israélien comme une provocation. Je ne veux pas vivre dans un pays où vous ne pouvez pas porter de kippa dans la rue », écrit Gorelik.

Un autre grief majeur de sa part est que l’Allemagne a établi un « remplacer le judaïsme par des fausses synagogues appartenant à l’État », et n’autorise aucune association indépendante du Conseil central des juifs contrôlé par l’État en Allemagne.

Gorelik a évoqué l’expérience de sa propre famille, arrivée en Allemagne en 1996, en tant que réfugiés de l’ex-Union soviétique. Ils essaient d’enregistrer une association à Potsdam depuis 1999, a-t-il dit, contre l’obstruction des tribunaux locaux, étatiques et fédéraux.

L’Allemagne, dit-il, est “un épicentre de l’antisémitisme” dont l’idéologie d’État n’a pas changé depuis Martin Luther et le Moyen Âge. Il est inutile d’essayer de changer quoi que ce soit à ce sujet “sans fin” liste, conclut-il.

Je vais en Israël et je recommande à tous ceux qui professent le judaïsme de quitter ce pays au plus vite.

Il y avait plus de 500 000 Juifs en Allemagne lorsque les nazis ont pris le pouvoir en 1933. Jusqu’à 180 000 d’entre eux ont péri dans l’Holocauste, tandis qu’environ 300 000 ont émigré. Il y avait environ 120 000 Juifs vivant en Allemagne en 2021.