Le dirigeant éthiopien du Tigré invité à des pourparlers de paix en Afrique du Sud

NAIROBI, Kenya – Le chef de la région assiégée du Tigré en Éthiopie a été invité à des pourparlers de paix en Afrique du Sud ce week-end dans le cadre d’un effort panafricain visant à mettre fin à l’une des guerres les plus négligées au monde, selon une lettre vue par l’Associated Press.

Si Debretsion Gebremichael assiste aux pourparlers proposés entre les parties tigréenne et éthiopienne, ce sera l’effort au plus haut niveau pour mettre fin à la guerre de deux ans qui a tué des milliers de personnes du conflit et de la famine.