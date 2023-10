Le dirigeant égyptien critique l’opération israélienne à Gaza

LE CAIRE –

Le président égyptien a critiqué l’opération militaire israélienne à Gaza dans une sévère réaction dimanche aux États-Unis alors que le plus haut diplomate américain prolongeait ses voyages frénétiques à travers le Moyen-Orient pour tenter d’empêcher la guerre avec le Hamas de déclencher un conflit régional plus large.

À l’approche d’une offensive terrestre israélienne, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a réaffirmé dans certains des termes les plus forts à ce jour que Washington se tiendrait aux côtés d’Israël « aujourd’hui, demain et chaque jour » dans un partenariat de valeurs démocratiques partagées, mais qu’Israël doit prendre « toutes les précautions possibles pour éviter de nuire aux civils. Il n’a formulé aucune critique publique directe d’Israël ou de sa campagne de bombardements qui a tué des civils à Gaza.

Depuis le Caire, où le président Abdel Fattah el-Sissi a fait part de ses critiques, Blinken s’est rendu en Jordanie et a prévu de retourner en Israël lundi, transmettant aux dirigeants israéliens les réactions qu’il a reçues lors d’une série de réunions avec des dirigeants du monde arabe.

Sa deuxième visite en Israël ces derniers jours interviendra dans un contexte de craintes croissantes qu’une intervention israélienne imminente à Gaza ne déclenche une guerre plus large avec des conséquences humanitaires dévastatrices, une préoccupation croissante pour l’administration Biden.

Les médias officiels égyptiens ont déclaré qu’el-Sissi avait déclaré à Blinken que l’opération israélienne à Gaza avait outrepassé « le droit de légitime défense » et s’était transformée en « une punition collective ».

Blinken a déclaré aux journalistes avant de quitter l’Égypte qu' »Israël a le droit, voire l’obligation, de se défendre contre ces attaques du Hamas et d’essayer de faire ce qu’il peut pour s’assurer que cela ne se reproduise plus jamais ». Conscient du coût humain potentiel à Gaza, Blinken a déclaré que « la manière dont Israël procède est importante. Il doit le faire d’une manière qui affirme les valeurs communes que nous partageons pour la vie humaine et la dignité humaine, en prenant toutes les précautions possibles pour éviter de nuire ». civils. »

Plus tôt dimanche, l’envoyé a rencontré le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à Riyad, pour des entretiens qui s’appuient sur des séances antérieures avec les dirigeants des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Qatar, de Jordanie et de l’Autorité palestinienne.

Blinken a déclaré que ce qu’il a entendu lors de chaque réunion avec les dirigeants arabes « était une détermination partagée selon laquelle nous devons faire tout notre possible pour garantir que cela ne se propage pas à d’autres endroits, une vision partagée pour sauvegarder des vies innocentes, une vision partagée pour obtenir aide aux Palestiniens de Gaza qui en ont besoin et nous y travaillons beaucoup. »

La Maison Blanche a annoncé la nomination de David Satterfield, ancien ambassadeur au Liban et en Turquie, pour diriger les efforts américains visant à apporter une aide humanitaire aux « personnes vulnérables à travers le Moyen-Orient ». Satterfield devait arriver en Israël lundi.

Depuis Washington, le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden a déclaré que les États-Unis « ne faisaient pas de demandes ou d’exigences à Israël concernant ses opérations militaires ». Jake Sullivan, qui faisait le tour des journaux télévisés du dimanche, a déclaré que l’administration « énonçait simplement nos principes de base – les principes sur lesquels reposent ce pays et toutes les démocraties, y compris Israël. terroristes, qu’en fait nous respectons la vie civile. »

Il a déclaré que les États-Unis « n’intervenaient pas dans leur planification militaire ni n’essayaient de leur donner des instructions ou des demandes spécifiques ». Sullivan a déclaré que les États-Unis transmettaient le message en public et en privé selon lequel « toutes les opérations militaires devraient être menées conformément au droit de la guerre, que les civils devraient être protégés, que les civils devraient avoir une réelle opportunité de se mettre en sécurité » et d’avoir accès à la nourriture. , de l’eau, des médicaments et un abri.

Ces remarques ont marqué un changement dans les commentaires de l’administration américaine ces derniers jours, alors que les responsables ont entendu les dirigeants arabes s’inquiéter des conséquences d’une catastrophe humanitaire résultant d’une offensive terrestre israélienne, non seulement sur les Palestiniens, mais aussi sur l’inflammation de l’opinion publique dans les pays arabes. et potentiellement déstabilisatrice pour des pays relativement amis.

Sullivan a également déclaré que les États-Unis ont été incapables jusqu’à présent de faire sortir les citoyens américains de Gaza par le passage égyptien de Rafah avec Gaza.

« Il a été difficile d’exécuter cette opération pour faciliter leur sortie. C’est une priorité élevée », reconnaissant que « à ma connaissance, personne d’autre n’a pu sortir à ce moment-là ». Le passage a été fermé à cause des frappes aériennes au début de la guerre. On estime que 500 Américains vivent à Gaza, mais ce nombre est imprécis, ont indiqué des responsables.

Les responsables américains ont déclaré que la réaction arabe au message de Blinken avait été généralement positive – reconnaissant qu’Israël avait le droit de répondre aux attaques du Hamas, mais exprimant sa profonde préoccupation quant à la situation humanitaire à Gaza et son incapacité à garder le silence sur les pertes civiles palestiniennes qui en résultent. Les dirigeants arabes ont également déclaré que la situation actuelle ne peut être résolue sans un accord de paix israélo-palestinien qui donne aux Palestiniens un État indépendant.

Blinken a clairement indiqué en Égypte que les États-Unis n’hésiteraient pas à soutenir Israël, déclarant : « Nous le soutiendrons aujourd’hui, demain et chaque jour et nous le faisons en paroles et aussi en actes ».

Lors de sa rencontre d’environ une heure avec le prince Mohammed dans la ferme privée du dirigeant saoudien de facto à l’extérieur de Riyad, Blinken « a souligné la détermination inébranlable des États-Unis à mettre un terme aux attaques terroristes du Hamas, à obtenir la libération de tous les otages et à empêcher le conflit de se propager ». » a déclaré le Département d’État.

« Les deux hommes ont affirmé leur engagement commun à protéger les civils et à faire progresser la stabilité au Moyen-Orient et au-delà », selon un communiqué du département.

La description saoudienne de la réunion s’est concentrée principalement sur les civils palestiniens, faisant écho aux sentiments exprimés par les autres dirigeants arabes rencontrés par Blinken. Il a déclaré que l’Arabie saoudite s’opposerait au ciblage de « civils de quelque manière que ce soit ou à la perturbation des infrastructures et des intérêts vitaux qui affectent leur vie quotidienne ».

Le prince « a souligné la nécessité de travailler pour discuter des moyens de mettre fin aux opérations militaires qui ont coûté la vie à des innocents », a indiqué l’agence de presse saoudienne dans un rapport sur la réunion.

——

Les rédacteurs d’Associated Press Sam Magdy au Caire, Collen Long à Washington et Michelle L. Price à New York ont ​​contribué à ce rapport.