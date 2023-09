Le dirigeant du Yémen du Sud insiste sur la nécessité d’un pays séparé à l’ONU

Le chef du Conseil de transition du sud du Yémen, un groupe de milices lourdement armées et bien financées, a déclaré vendredi qu’il donnerait la priorité à la création d’un pays séparé dans les négociations avec leurs rivaux, les rebelles Houthis.

Les commentaires d’Aidarous al-Zubaidi, dans une interview accordée à l’Associated Press, interviennent quelques jours après la conclusion de pourparlers historiques à Riyad entre les rebelles Houthis et l’Arabie saoudite, qui dirige une coalition qui les combat dans la guerre civile du pays. Ces remarques indiquent que son groupe pourrait ne pas adhérer à une solution sans inclure la création d’un État séparé.

Al-Zubaidi joue un double rôle dans la politique yéménite : il est vice-président du pays mais également chef d’un groupe séparatiste qui a rejoint le gouvernement de coalition internationalement reconnu et basé à Aden, dans le sud du pays.

Son voyage à la réunion des dirigeants de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies visait à amplifier l’appel au séparatisme du Sud, qui est passé au second plan des discussions visant à mettre fin à la guerre dans son ensemble. Plus tôt cette année, le chef du gouvernement internationalement reconnu du pays a écarté la question.

S’adressant à l’AP en marge, al-Zubaidi a noté que les pourparlers de Riyad étaient préliminaires et a déclaré que son conseil de transition prévoyait d’y participer à un stade ultérieur.

« Nous demandons le retour de l’Etat du Sud, avec une souveraineté totale, et cela se fera en entamant des négociations avec les Houthis et les négociations seront certainement longues », a déclaré al-Zubaidi dans sa suite d’hôtel au 40ème étage dominant la ville. Complexe de l’ONU. « C’est l’objectif de notre stratégie de négociations avec les Houthis. »

La guerre au Yémen a commencé en 2014 lorsque les Houthis ont quitté leur bastion du nord et se sont emparés de la capitale, Sanaa, ainsi que d’une grande partie du nord du pays. En réponse, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite est intervenue en 2015 pour tenter de rétablir au pouvoir le gouvernement internationalement reconnu.

Les cinq jours de pourparlers qui se sont terminés mercredi représentaient les négociations publiques au plus haut niveau avec les Houthis dans le royaume. Le conflit est devenu mêlé à une guerre régionale par procuration plus large à laquelle le royaume saoudien est confronté contre son rival régional de longue date, l’Iran.

Al-Zubaidi a déclaré qu’il saluait les efforts de médiation de l’Arabie saoudite et que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis étaient de fidèles alliés tout au long de ce conflit de longue durée. Cependant, les puissances du Golfe se sont parfois retrouvées dans des camps différents dans des luttes intestines prolongées, les séparatistes prenant à un moment donné le contrôle d’Aden.

Lorsqu’on lui a demandé directement si les Émirats arabes unis avaient fourni de l’argent ou des armes, il n’a pas précisé.

Alors qu’Al-Zubaidi a souligné à plusieurs reprises que la priorité du gouvernement yéménite est la création d’un État du sud, avec les mêmes frontières qui existaient avant l’unification yéménite de 1990, il a reconnu qu’en fin de compte, c’est son peuple qui décidera. Il a déclaré que, conformément au droit international, ils pourront voter lors d’un référendum pour des alternatives incluant un gouvernement fédéral unique.

« Je suis à New York, à quelques mètres du siège des Nations Unies, et nous demandons seulement ce qui est dit, en vertu des lois adoptées par les Nations Unies et sur lesquelles elles ont été fondées », a-t-il déclaré. « C’est notre droit de revenir aux frontières d’avant 1990. »