L’émir du Qatar est arrivé en Arabie saoudite avant un sommet du Conseil de coopération du Golfe dans le pays, marquant une étape majeure pour les alliés américains qui sont dans un différend diplomatique depuis trois ans.

Le cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani du Qatar a été embrassé par le prince héritier saoudien Mohammad bin Salman, alors qu’il descendait de son avion, après la réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes et la levée d’un blocus par le royaume, Bahreïn, l’Égypte et les Emirats Arabes Unis contre l’Etat du Golfe.

Les États-Unis s’efforcent de négocier un accord entre les deux parties pour tenter de mettre fin à l’impasse. Le conseiller et gendre de Donald Trump, Jared Kushner, s’est rendu en Arabie saoudite et au Qatar pour négocier les détails de l’accord et sera présent mardi au sommet d’AlUla, où l’accord complet devrait être signé.

Le prince héritier saoudien a décrit l’événement comme étant axé sur «réunification et solidarité face aux défis de notre région»Et les six nations présentes au sommet du Conseil de coopération du Golfe, dont l’Arabie saoudite et le Qatar, devraient également signer une déclaration commune qui s’engagera à«inaugurer une page lumineuse de relations fraternelles».

Lorsque le boycott a été lancé en 2017, l’Arabie saoudite et d’autres pays arabes ont émis une liste de demandes au Qatar, notamment la fermeture de son agence de presse Al-Jazeera, la fin de toute coopération militaire conjointe avec la Turquie dans le pays et s’alignant militairement, politiquement, socialement et économiquement avec les autres pays du Golfe et arabes. Cependant, le Qatar n’a pas fait grand-chose pour répondre aux diktats imposés par l’Arabie saoudite.

Alors que la réunion marque un pas vers le rétablissement de relations normales entre les pays, la seule demande qui a été satisfaite jusqu’à présent, selon l’administration Trump, est que le Qatar cesse ses poursuites contre les pays qui l’ont bloqué.

Le moment de l’annonce, dans les derniers jours de l’administration Trump, est considéré comme l’Arabie saoudite donnant une victoire finale en politique étrangère au président sortant et supprimant tous les obstacles potentiels qui pourraient avoir un impact sur les relations entre l’Arabie saoudite et la nouvelle équipe de Biden.

