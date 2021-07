Le dirigeant du Michigan GOP qui a blâmé Trump pour la perte des élections démissionne

Jason Roe a confirmé mercredi qu’il avait démissionné de son poste de directeur exécutif du Michigan GOP.

Les responsables étatiques et locaux laissent de plus en plus de côté les problèmes communautaires pour refléter l’emprise de Trump sur le GOP national.

Roe a déclaré plus tôt à Politico que « les élections n’ont pas été volées » et qu' »il n’y a personne à blâmer à part Trump ».

Un chef du Parti républicain du Michigan qui a fait face à un recul de la base après avoir déclaré que l’élection présidentielle de 2020 n’avait pas été volée et blâmant l’ex-président Donald Trump pour la perte a démissionné de son poste au sein de l’État partie.

Jason Roe a confirmé mercredi qu’il avait démissionné de son poste de directeur exécutif du GOP de l’État, mais a refusé de fournir une raison spécifique pour cette décision.

Le départ de Roe intervient à un moment où les législateurs républicains du Michigan et les responsables du parti subissent une pression croissante de la part d’activistes pro-Trump pour qu’ils prennent des mesures supplémentaires pour enquêter sur les résultats de l’élection présidentielle du 3 novembre.

Les républicains du Michigan ne sont pas seuls non plus : les responsables étatiques et locaux laissent de plus en plus de côté les problèmes communautaires pour refléter l’emprise de Trump sur le GOP national, aggravant la consolidation du parti derrière une politique sans compromis de droite et axée sur les griefs.

« J’ai démissionné de mon poste de directeur exécutif et les raisons resteront entre moi et le président Weiser », a déclaré Roe dans une déclaration au Free Press, faisant référence au président du Michigan GOP Party, Ron Weiser.

« Nous avons construit une équipe incroyable et je sais qu’ils auront beaucoup de succès en 2022. J’ai hâte d’aider comme je le peux. »

Un porte-parole du Parti républicain du Michigan n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les nouvelles a été signalé pour la première fois par The Atlantic.

Roe a rejoint le Michigan GOP en février, mais ce sont les commentaires qu’il a faits l’année dernière qui l’ont mis dans l’eau chaude avec une partie de la base du parti.

En novembre, Roe a déclaré à Politico que « l’élection n’a pas été volée » et qu' »il n’y a personne à blâmer à part Trump » pour la défaite du parti à l’élection présidentielle. Cela a finalement enragé certains dans le parti.

Fin mai, les délégués de l’enceinte du Michigan GOP ont présenté une résolution appelant la direction du parti à licencier Roe à cause de ce qu’il a dit à Politico.

Debra Ell, une organisatrice républicaine du Michigan, a aidé à faire avancer la résolution. « Il a dit qu’il n’y avait pas eu de fraude – encore une fois, c’est quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous pensons qui s’est réellement passé – puis il a dit que tout était de la faute de Donald Trump », a-t-elle déclaré au Washington Post.

Dans une publication sur Facebook mercredi, Ell a annoncé le départ de Roe.

«Je crois qu’il a été licencié sans démissionner. Ce n’est que le début de la RINO Hunt », a déclaré Ell, en utilisant un acronyme qui signifie « Republicans In Name Only ».

« Il était tellement arrogant de blâmer la » perte « des élections de 2020 sur notre président républicain et non sur les démocrates et a cité » il n’y avait pas eu de fraude « . Il appelle donc notre président… Il ne nous représente pas en tant que républicains d’America First dans le Michigan et oui, ROE DOIT PARTIR ! »

Weiser a défendu Roe au printemps.

« Bien qu’il y ait quelques militants qui veulent réduire notre parti et se concentrent sur le combat avec d’autres républicains, mon équipe se concentre sur la croissance de notre parti et la lutte contre nos vrais adversaires, les démocrates », a-t-il déclaré. « J’encourage tout le monde à canaliser sa frustration vers la victoire en 2022, sans s’attaquer les uns les autres. »

Lors d’une réunion du Parti républicain du comté de North Oakland en mars, Weiser a également été critiqué pour ne pas en avoir fait assez pour dénoncer les républicains élus comme les représentants américains Peter Meijer de Grand Rapids et Fred Upton de St. Joseph, qui ont voté pour destituer Trump. Roe a suivi les remarques de Weiser en disant: « Nous sommes tous du même côté, mais cela ne ressemblait pas à ça là-bas. »

« Je ne vais pas passer mon temps à mener une bataille que nous avons déjà perdue », a déclaré Roe à l’époque.

« Je vais m’assurer que cela ne se reproduise plus en 2022. … Je ne le rejette pas, mais je viens de vous voir l’attaquer brutalement (Weiser) pour avoir essayé d’aider notre parti à aller de l’avant. »

