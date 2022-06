Le dirigeant d’ESPN, Dave Roberts, pousse à plus de diversité

David Roberts Fourni par ESPN

Dave Roberts est une créature d’habitude. L’exécutif d’ESPN, qui est devenu une force influente dans les coulisses du réseau, préfère prendre des réunions d’affaires au Four Seasons, par exemple. En 2015, Bomani Jones, personnalité des médias sportifs et panéliste régulier d’ESPN, était à Los Angeles pour assister à la cérémonie des ESPY Awards du réseau et prévoyait de rencontrer Roberts. Selon Jones, Roberts a d’abord accepté de le rencontrer à son hôtel. Au lieu de cela, Roberts est arrivé dans un taxi, l’a appelé et a dit, selon Jones, « Mec, allons au Four Seasons! » « Dave aime le Four Seasons parce que ça marche, et c’est prouvé », a déclaré Jones. Raconté l’histoire, Roberts a déclaré à CNBC: « J’aime certaines routines. » Autre routine : Il commence chaque journée sur un tapis roulant vers 4h30. C’est une habitude importante, mais pas que pour lui. C’est là qu’il envisage ce que les fans de sport regarderont tout au long de la journée sur le réseau sportif ESPN appartenant à Disney. « L’optique éditoriale », a déclaré Roberts. « Le temps passé sur ce tapis roulant me permet de réfléchir. » Roberts, qui a gravi les échelons d’ESPN pendant près de deux décennies, est le responsable de la programmation en studio du réseau. Il aura un mot à dire sur la façon dont les finales de la NBA, qui débutent jeudi soir, seront diffusées sur le réseau sœur ABC mais dirigées par des talents d’ESPN à la fois derrière et devant la caméra. Cela a été la première saison de Roberts à superviser la programmation de la NBA. La finale devrait attirer un large public. Les Boston Celtics dirigés par Jayson Tatum, l’une des franchises classiques de la NBA, affrontent les Golden State Warriors de Stephen Curry, qui cherchent à rétablir leur dynastie des années 2010. Roberts a déclaré qu’ESPN avait un « plan complet » pour les finales de la NBA. Cela inclut Snapchat, où Roberts a déclaré que 1,4 million de personnes regardent quotidiennement le contenu d’ESPN, et le déploiement des « différents groupes de talents » du réseau, dont Stephen A. Smith. La description de Roberts ne ressemblait à rien d’inhabituel, correspondant à son étiquette de créature d’habitude. Mais sur le long terme, il a un défi plus important. Roberts veut utiliser ESPN comme modèle pour améliorer la diversité et changer le paysage des pratiques d’embauche de l’industrie. ESPN a fait l’objet de critiques sur la façon dont il a géré les problèmes de diversité et les controverses raciales, ce qui a incité le président du réseau, Jimmy Pitaro, pour défendre le bilan de l’entreprise. Roberts, pour sa part, a déclaré qu’il pensait que s’appuyer sur les efforts de diversité pourrait être un moyen d’atteindre l’objectif de Pitaro d’augmenter l’audience du réseau – et ses revenus. « Vous ne pouvez servir aucun marché si vous n’avez pas une diversité de qualité dans tous les domaines d’une organisation », a déclaré Roberts.

Qui est Dave Roberts ?

Roberts est responsable d’émissions en studio, notamment « SportsCenter », « Get Up », « First Take », « Around the Horn » et « Pardon the Interruption ». ainsi que la programmation NBA. Il rapporte directement à Pitaro. Le fan moyen ne connaît pas Roberts, et il aime ça. Il a même refusé de donner son âge lors d’une interview avec CNBC quelques jours avant le début de la finale. Mais il sait où ça compte. « Les gens de l’entreprise savent qui il est », a déclaré Rob Parker, journaliste sportif de longue date et animateur de radio Fox Sports. « Un gars qui a de la perspicacité et du pouvoir. Un gars qui comprend. » Roberts a grandi à Détroit. À 11 ans, il a commencé à vouloir être journaliste de télévision. Selon son profil ESPNil est diplômé de la Wayne State University avec un diplôme en communication de masse avant de commencer sa carrière dans une chaîne de télévision locale de Detroit en 1978.

Juan Toscano-Anderson # 95 des Golden State Warriors se rend au panier lors du match contre les Boston Celtics le 16 MARS 2022 au Chase Center de San Francisco, Californie. Jed Jacobson | Association nationale de basket-ball | Getty Images

En 1982, a déclaré Roberts, il a suivi des conseils et est passé à la gestion de la télévision. Là, Roberts s’est dit qu’il pourrait avoir de l’influence. « Une fois que j’ai fait ce pas dans ma carrière », a déclaré Roberts, « j’ai été dans une position où je peux vraiment avoir un impact sur ce qui compte vraiment pour moi. » Roberts a rejoint ESPN en 2004 en tant que producteur coordinateur et a gravi les échelons pour superviser la division radio ESPN en 2018. Maintenant une figure plus importante dans la direction d’ESPN, son travail consiste à augmenter les revenus et à attirer un public plus jeune. ESPN affirme que les téléspectateurs ont regardé 20 milliards de minutes autour de sa programmation NBA lors de la première saison sous Roberts. Cela représente une augmentation par rapport aux 17 milliards de minutes de la saison régulière 2020-21 de la NBA. Roberts est également chargé de développer ESPN +, qui comptait plus de 21 millions d’abonnés en février 2022. ESPN parie sur du contenu exclusif, y compris une version « réinventée » de l’émission de trivia « SportsNation » et une nouvelle émission de streaming axée sur la NBA, aidera à attirer les abonnés. « Dans ce secteur », a déclaré Roberts, « il s’agit d’audiences et de revenus. » Il a ajouté que Pitaro nous a dit « très clairement que l’expansion et la croissance de l’audience » sont une priorité absolue.

Croissance par la diversité

Roberts pense que l’augmentation de la diversité est un élément crucial de son travail. Il a dit vouloir voir plus de personnes de couleur dans des rôles importants – plus de producteurs, plus de cadres. Le produit, a-t-il dit, « prendra soin de lui-même ». « Le temps des excuses pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas diversifier votre main-d’œuvre et placer des Afro-Américains et d’autres personnes de couleur dans des rôles décisionnels doit cesser », a déclaré Roberts. « Il ne peut plus y avoir d’excuses. » Son inquiétude concernant la diversité et le traitement équitable sur le lieu de travail vient de la discrimination qu’il a dit avoir subie en 1978. À l’époque, il travaillait à la National Bank of Detroit pour payer ses études. Roberts a déposé un recours collectif alléguant une discrimination raciale dans les pratiques d’embauche et de promotion de la banque. Il a déclaré avoir remarqué l’inégalité après avoir vu la plupart des employés noirs de la banque travailler dans des étages occupés par les postes les moins bien rémunérés. Le procès est passé à plus de 40 personnes et a finalement été réglé en février 1982 pour 250 000 $. Mais cela alimente toujours le désir de Roberts d' »ouvrir des portes » et d’atteindre une « véritable diversité ». ESPN répond aux préoccupations de diversité avec « bien plus que des paroles en l’air », a déclaré Roberts. Il a également félicité Pitaro pour avoir fréquemment discuté de la diversité lors de réunions et s’être renseigné sur « la composition des personnes travaillant sur des émissions ». Roberts a souligné la diversité d’émissions telles que « First Take » et « NBA Countdown ». L’audience féminine a également augmenté, a-t-il déclaré.

Le temps des excuses pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas diversifier votre main-d’œuvre et placer des Afro-Américains et d’autres personnes de couleur dans des rôles décisionnels doit cesser. David Roberts Exécutif ESPN