La cour d’appel de Corée du Sud a officiellement annoncé que Lee Jae-yong, héritier de Samsung et fils du président de la société décédé, a été condamné à 2,5 ans de prison. Le verdict intervient après un procès de trois ans sur des allégations selon lesquelles l’homme aurait tenté de corrompre une personne du bureau du président.



Lee Jae-yong, héritier et PDG de Samsung Electronics

Tout a commencé en 2017, lorsque Lee a offert 30 milliards KRW (environ 27,6 millions de dollars) à Choi Seo-won, un associé de l’ancien président de la Corée du Sud, pour aider à une fusion entre Samsung C&T et Cheil Industries, permettant à Lee de succéder à son père. et prendre le contrôle de Samsung Electronics, une société fondée par son grand-père.

Un long processus a été suivi d’un an de prison et d’un nouveau procès devant la Cour suprême de Corée du Sud. L’ancien président de Samsung est décédé en octobre 2020, laissant le poste de tête vacant et un héritage de 21 milliards de dollars.

L’emprisonnement de Lee Jae-yong est susceptible de se refléter dans la performance globale de l’entreprise, tandis que d’autres cadres supérieurs tentent de trouver un fonctionnaire pour gérer efficacement l’entreprise et la maintenir au sommet.

La source