Le dirigeant de Proud Boys, Enrique Tarrio, a affirmé par l’intermédiaire de Parler qu’il avait reçu une «invitation de dernière minute» à la Maison Blanche avant les manifestations prévues à Washington, provoquant l’indignation sur les médias sociaux, malgré l’absence de confirmation.

« Invitation de dernière minute à un lieu inconnu, » Tarrio a écrit sur Parler samedi matin. Il a inclus une image des marches avant de la Maison Blanche, ce qui a amené beaucoup de gens à croire qu’il y avait une réunion potentielle avec le président en préparation.

Voici un article de Parler du leader des Proud Boys, Enrique Tarrio pic.twitter.com/1yaRcnwSog – Chris Megerian (@ChrisMegerian) 12 décembre 2020

Dans un message séparé, Tarrio a publié une image du haut des marches de la Maison Blanche et a déclaré: «Je n’ai jamais pensé que je serais là.»

«Notre président a invité les fiers garçons à la Maison Blanche parce qu’il l’a fait, bien sûr,» Éditeur de Daily Beast Molly Jong-Fast tweeté.

Lorsque votre seul recours est les Proud Boys, vous n’êtes pas vraiment intéressé à rendre l’Amérique grande ou à honorer la Constitution ou à servir la nation. Vous n’êtes qu’un perdant raciste. – John Pavlovitz (@johnpavlovitz) 12 décembre 2020

Le porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere, a par la suite tenté de dissiper toute théorie sur la visite supposée en disant que Terrio, qui figure en bonne place dans la plupart des rassemblements de Proud Boys, n’avait pas réellement rencontré le président et était en fait sur un «Visite publique de Noël de la Maison Blanche.»

J’ai demandé à la Maison Blanche si le leader des Proud Boys était là aujourd’hui. Réponse du porte-parole Judd Deere: «Il participait à une tournée publique de Noël du WH. Il n’a pas eu de réunion avec le président et le PM ne l’a pas invité. – Jonathan Swan (@jonathanvswan) 12 décembre 2020

Malgré cette explication, l’indignation a continué, les critiques mettant en doute l’explication et d’autres l’ignorant complètement.

«Dégoûté et attristé de voir @realDonaldTrump s’aligner lui-même et la présidence avec les Proud Boys. Ceci est dangereux et doit être condamné par tous », Représentant Jerry Nadler (D-New York) tweeté.

Eh bien, ils sont généralement assez francs à ce sujet, nous devrions donc leur donner le bénéfice du doute. – Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) 12 décembre 2020

En est-il arrivé là? Des garçons fiers qui tiennent un rassemblement à DC maintenant et leur chef est à la Maison Blanche? #utpol https://t.co/lEJViYuGQ0 – Jim Dabakis (@JimDabakis) 12 décembre 2020

Le message de Tarrio a été abandonné avant une marche pro-Trump prévue à DC, protestant contre la fraude électorale présumée en faveur de Joe Biden et la décision de la Cour suprême cette semaine d’abattre une tentative menée par l’État du Texas de disqualifier les résultats de plusieurs États swing.

Le président Donald Trump a tweeté sur les manifestations samedi, affirmant qu’il le serait « voyant » leur.

Hou la la! Des milliers de personnes se forment à Washington (DC) pour Stop the Steal. Je ne savais pas à ce sujet, mais je les verrai! #MAGA – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 décembre 2020

Des membres des Proud Boys, un groupe souvent décrit comme d’extrême droite et accusé d’épouser «Suprémaciste blanc» Les idéologies de la Ligue anti-diffamation, se sont affrontées avec des contre-manifestants à Washington vendredi soir. Les policiers ont dû intervenir et rompre plusieurs altercations.

Plus d’images des combats de rue impliquant BLM-antifa et des partisans de Trump à Washington DC. Vidéo par @realJamesKlug: pic.twitter.com/OXhiN8PTbj – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 12 décembre 2020

Des bagarres entre la gauche et la droite ont éclaté à Washington DC. Vidéo par @DrewHLive: pic.twitter.com/5ywcuWfOri – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 12 décembre 2020

Le président Trump a maintenu une relation controversée avec le groupe conservateur pendant sa présidence, provoquant l’indignation lors d’un débat présidentiel en septembre lorsqu’il a déclaré que le groupe devrait «Reculez et restez à l’écart.»

