Dans un message publié sur Facebook mercredi, l’Assemblée du peuple de Syrie a annoncé que la candidature du président sortant Bashar Assad avait été reçue.

Assad est devenu le sixième candidat à proposer son nom pour le poste, qui sera décidé lors d’une élection le 26 mai. Une victoire d’Assad aux élections, qui vient d’être annoncée dimanche, verrait le leader de longue date obtenir une quatrième mandat de sept ans en tant que président.

Bashar, et avant lui son père Hafez, dirigent la Syrie depuis 1971, le plus jeune ayant remporté les trois dernières élections présidentielles à une majorité écrasante. En 2014, Assad et son parti Baas ont remporté près de 90% du vote populaire.

L’élection a déjà été rejetée par les personnalités de l’opposition américaine et syrienne comme une farce. 2021 marque le 10e anniversaire de la guerre civile syrienne qui s’est intensifiée après qu’Assad ait mené une répression contre les manifestants appelant à plus de démocratie. Le conflit a permis à l’État islamique (EI, anciennement ISIS) de prendre pied dans l’est et le nord du pays. Le leader de longue date a depuis repris le contrôle de son pays.

