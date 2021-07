Le dirigeant de la Trump Organization, Weisselberg, accusé de vol qualifié, de fraude fiscale et de falsification de documents commerciaux – RT USA News

Allen Weisselberg, directeur financier de la Trump Organization, a plaidé non coupable des accusations de vol qualifié, de fraude fiscale, de falsification de dossiers commerciaux et de complot portées par les procureurs de New York.

Le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, et le procureur général de New York, Letitia James, tous deux démocrates, ont assisté à l’audience jeudi. Weisselberg a été amené dans la salle d’audience menotté, s’étant rendu aux autorités plus tôt dans la journée. Les procureurs ont allégué que le directeur financier, qui fait partie de la Trump Organization depuis 1973, s’était engagé dans « un système de paiement illégal radical et audacieux. » Les accusations se sont concentrées sur les paiements de prestations qui auraient été effectués pour échapper à l’impôt. JUST IN – Le directeur financier de Trump, Allen Weisselberg, plaide non coupable à des accusations criminelles. Il est inculpé de complot, vol qualifié, fraude fiscale pénale, falsification de dossiers commerciaux. pic.twitter.com/YOwojzXrkr – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 1 juillet 2021 Dans un communiqué publié jeudi, la Trump Organization a déclaré que Weisselberg était ciblé « comme un pion dans une tentative de terre brûlée de nuire à l’ancien président. » «Le procureur de district engage des poursuites pénales concernant des avantages sociaux que ni l’IRS ni aucun autre procureur de district n’aurait jamais pensé à engager. Ce n’est pas justice ; c’est de la politique », dit la déclaration. L’enquête a commencé il y a deux ans – alors que Donald Trump était président – ​​et s’est enchaînée à partir de prétendus paiements secrets envoyés par son avocat personnel Michael Cohen. Il a vu les procureurs se rendre jusqu’à la Cour suprême des États-Unis afin d’obtenir les déclarations de revenus de Trump. Trump l’a dénoncé comme une chasse aux sorcières à motivation politique. Les procureurs espéraient faire pression sur Weisselberg pour qu’il coopère avec leur « enquête de grande envergure » de Trump, selon CNN. Cependant, les avocats de Weisselberg ont déclaré qu’il avait l’intention de contester les accusations devant les tribunaux.



