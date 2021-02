La directrice générale de Hong Kong, Carrie Lam, a annoncé que la ville ne reconnaîtrait pas la double nationalité des résidents et qu’ils ne seraient pas éligibles à la protection consulaire en vertu des règles de nationalité chinoises.

La décision aura un impact sur des centaines de milliers de personnes vivant à Hong Kong qui possèdent la double nationalité et possèdent plusieurs passeports. Bien que Hong Kong n’empêchera pas les citoyens de conserver les passeports d’autres pays, le gouvernement ne reconnaîtra que leur nationalité chinoise.

S’adressant aux journalistes, Lam a déclaré que la loi «A une disposition très spécifique où les gens [who] ont la nationalité étrangère ou le droit de séjourner ailleurs … sont considérés comme des ressortissants chinois à Hong Kong. »

Le dirigeant de Hong Kong a déclaré que la décision entraînerait la double nationalité « Ne sera pas éligible à la protection consulaire, y compris aux visites consulaires, » potentiellement avoir un impact sur le soutien qu’ils peuvent recevoir des pays occidentaux s’ils sont détenus.

Lam a refusé de dire si cette décision a été prise par les autorités de Hong Kong ou est due à un ordre de Pékin d’appliquer strictement les règles de nationalité existantes.

Lundi, le gouvernement britannique est devenu le dernier à mettre à jour ses conseils de voyage avec un avertissement pour les citoyens de la double nationalité. Dans une déclaration sur le site Web officiel du ministère des Affaires étrangères, il a déclaré que «Le consulat général britannique a été informé que Hong Kong, comme d’autres régions de Chine, ne reconnaît pas la double nationalité.»

Cette décision pourrait être considérée comme une réfutation au Royaume-Uni offrant un nouveau programme de visa étendu le mois dernier aux personnes qui détiennent le statut de ressortissant britannique (outre-mer) et les passeports. Chaque résident de Hong Kong né avant 1997 est éligible au statut de BN (O), et le changement a donné à plus de cinq millions de personnes dans la ville un moyen de s’installer au Royaume-Uni.

