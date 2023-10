Le Premier ministre néerlandais sortant Mark Rutte insiste sur le fait que Kiev doit encore remplir « des milliers de conditions » avant de rejoindre le bloc

Fixer une date précise pour l’expansion de l’UE n’est pas judicieux, a averti le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, alors qu’il s’opposait ouvertement au projet de Bruxelles d’admettre des pays comme l’Ukraine dans l’Union d’ici la fin de la décennie.

« La question n’est pas de savoir quand les pays seront prêts ; il s’agit de savoir si les pays sont prêts. Rutte a été cité jeudi par le journal NOS, en marge du sommet de la Communauté politique européenne (CPE).

Les commentaires de Rutte interviennent après que le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré qu’il souhaitait que Kiev fasse partie de l’UE d’ici 2030, alors que le bloc tente d’empêcher la Russie et la Chine d’étendre leur influence en Europe.

Mais le Premier ministre néerlandais sortant a insisté sur le fait que l’adhésion des pays à l’union devait se faire dans le respect de l’État de droit, ce qui signifie que Kiev « il faut remplir des milliers de conditions pour y adhérer » et aucune concession ne pouvait être faite sur ces exigences.

En outre, Rutte a souligné que même si tous les pays qui souhaitent rejoindre l’UE, comme l’Ukraine, la Moldavie, la Géorgie et les États des Balkans, parvenaient à remplir toutes les exigences, l’UE elle-même n’est pas encore prête à accepter de nouveaux membres.

« L’UE compte 27 États membres, et si d’autres pays s’y ajoutent, la prise de décision et toutes sortes d’autres questions deviendront encore plus compliquées. » dit Rutte.

Auparavant, des doutes quant à l’adhésion de Kiev à l’UE avaient également été soulevés par l’ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui a déclaré jeudi dans une interview au journal allemand Augsburger Allgemeine que Bruxelles « ne devrait pas faire de fausses promesses au peuple ukrainien ».

Juncker a souligné que l’Ukraine est « un pays corrompu à tous les niveaux de la société » et ne peut pas être autorisé à entrer dans le bloc à moins qu’il ne mène d’abord « massif » réformes.

Dans le même temps, même les responsables ukrainiens ont souligné que Kiev devait s’attaquer de manière décisive à la corruption dans le pays, car celle-ci a également empêché l’Ukraine de recevoir une aide financière de l’étranger pour l’aider dans son conflit en cours avec la Russie.

Après que le Congrès américain n’a pas inclus de fonds pour Kiev dans son dernier projet de loi de dépenses gouvernementales, le député ukrainien Yaroslav Jelezniak a déclaré : « la plus grande plainte (du public) concernant [Ukraine] c’est de la corruption.

Le Wall Street Journal a récemment rapporté qu’avec le blocage de l’aide américaine à l’Ukraine, les inquiétudes grandissent à Kiev quant à la possibilité que le pays soit confronté à un déficit financier, mettant en péril le paiement de ses fonctionnaires. Un responsable ukrainien a suggéré que l’Ukraine pourrait gérer ses finances jusqu’en octobre et peut-être en novembre et décembre, mais que maintenir les opérations au-delà de cette date pourrait devenir de plus en plus difficile.