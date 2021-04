Le chef des conservateurs écossais Douglas Ross a été accusé d’avoir fait des commentaires «préjugés» sur les gens du voyage alors qu’il affrontait ses rivaux politiques lors du dernier débat électoral de Holyrood.

M. Ross a été grillé par le co-leader des écossais des Verts, Patrick Harvie, sur les remarques qu’il avait faites contre la «communauté persécutée depuis longtemps».

Interrogé en 2017 sur ce qu’il ferait s’il était Premier ministre pendant un jour, M. Ross avait répondu: «J’aimerais voir une application plus stricte contre les Gypsy Travellers».

Au cours du débat sur le STV de mardi soir, M. Harvie a déclaré: «Je veux vous suggérer que vous avez construit votre carrière politique sur un langage qui divise… Est-ce tout votre parti qui a des préjugés contre les Gypsy Travellers, ou juste vous?»

M. Ross a déclaré que ses remarques «étaient fausses», ajoutant: «C’était la mauvaise réponse à la question qui était bien posée. J’aurais dû y répondre beaucoup mieux.

D’autres commentaires formulés par le chef conservateur écossais lorsqu’il était conseiller de Moray en 2013 ont été découverts mardi sur le site Web de la démocratie ouverte.

«Je suis déçu et frustré que nous semblions devoir nous plier en quatre pour cette minorité ethnique», a déclaré M. Ross à propos de l’approbation d’un site des voyageurs à Moray.

Un porte-parole du parti a déclaré: «Ce commentaire historique portait sur une situation dans laquelle un électeur a beaucoup souffert financièrement, ce que Douglas a estimé être erroné, et il a plaidé au nom de son électeur.

M. Ross a également été attaqué par le nouveau chef du parti travailliste écossais Anas Sarwar lors du débat télévisé, accusant les conservateurs de chercher à «parler de division, parce que vous voulez gagner des voix».

M. Sarwar a de nouveau tenté de se positionner entre le chef du SNP, Nicola Sturgeon et M. Ross, suggérant qu’ils restaient tous deux obsédés par la question de l’indépendance.

«Covid n’a pas choisi entre oui [or] non, partez ou restez », a déclaré M. Sarwar. «Et les conséquences ne vont pas choisir entre oui [or] non, partez ou restez. Je veux que nous nous concentrions sur une reprise. »

Mme Sturgeon a de nouveau soutenu que les Écossais devraient obtenir un autre vote sur la question de savoir si l’Écosse devait se séparer du Royaume-Uni une fois la crise de Covid terminée.

Elle a déclaré que l’année dernière avait été «difficile» en raison de la pandémie. «Je vous demande de me réélire en tant que premier ministre afin que je puisse nous aider à nous ramener vers des temps meilleurs … Et oui, lorsque la crise sera passée, vous offrir le choix de l’indépendance.