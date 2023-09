Le dirigeant colombien appelle à un discours intense pour un sombre avertissement : l’humanité est en train de s’éteindre

NATIONS UNIES (AP) – Le président colombien Gustavo Petro a prononcé mardi une prophétie inquiétante dans un langage grandiose, dressant un sombre tableau de ce qui nous attend si les nations ne parviennent pas à repenser rapidement la façon dont les humains vivent sur cette planète.

« Cela a été une année au cours de laquelle l’humanité a perdu et, sans hésitation, a avancé les temps de l’extinction », a-t-il déclaré dans son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies. « Il semblerait que les dirigeants mondiaux se soient fait un ennemi de la vie. »

L’oratoire éloquent est une compétence que Petro déploie souvent. Dernièrement, il l’a fait pour se projeter comme un leader mondial dans la lutte contre le changement climatique – et pour reprocher aux autres de ne pas avoir pleinement pris en compte ses dangers. Il a volé la vedette lors du sommet amazonien au Brésil en juillet, appelant ses voisins producteurs de pétrole à abandonner les combustibles fossiles et affirmant qu’autoriser la poursuite des forages tout en appelant à une transition verte équivaut à un déni.

À l’ONU, il a déclaré que ce qu’il a appelé « la crise de la vie » a déjà commencé, comme en témoigne la migration des réfugiés climatiques, et a prévenu que dans le prochain demi-siècle, leur nombre atteindrait 3 milliards. Son pays, aujourd’hui couvert de forêts luxuriantes, se transformera en désert, a-t-il dit, et sa population décampera en masse, « non plus attirée par les paillettes de la richesse, mais par quelque chose de plus simple et de plus vital : l’eau ».

Petro a déclaré que l’humanité s’est « consacrée à la guerre », ce qui a détourné l’attention et les ressources des objectifs de développement et du changement climatique, qu’il a qualifié de « mère de toutes les crises ».

Son discours ressemblait parfois à de la prose littéraire, notamment sa caractérisation du flux migratoire. Dans la transcription en espagnol soumise, le mot « Vie » est fréquemment mis en majuscule dans le discours.

« Cela est parti des coins les plus reculés de la planète, des derniers endroits, une marche silencieuse de personnes de différentes cultures qui se mélangent tout au long du chemin, comme une peinture aux teintes infinies », a-t-il déclaré. « Les couleurs se mélangent au fil de la marche imparable, une multitude de toutes les couleurs avancent par les sentiers, les océans et les jungles. Il configure un type d’œuvre d’art sur la toile de la terre. Un fluide de tons et de sons, de vêtements et de cultures différents, se mélangent sans perdre leurs origines.

Petro a conclu en disant qu’il souhaite que ses trois petits-enfants vivent « loin de l’apocalypse et des temps d’extinction ».

« Je veux qu’ils vivent à une époque où l’être humain savait cesser de se suicider sur la planète et réussissait, en comprenant sa propre diversité culturelle, à accomplir l’expansion du virus de la Vie à travers les étoiles de l’univers. »

David Biller, Associated Press