Le dirigeant chinois Xi Jinping exhorte le Parti communiste à “gagner les cœurs et les esprits” à Taiwan et à Hong Kong

Hong Kong

Le dirigeant chinois Xi Jinping a exhorté le Parti communiste à “gagner les cœurs et les esprits” des habitants de Hong Kong, Macao et Taïwan dans le cadre d’un “rajeunissement national”.

La demande de Xi, formulée au cours du week-end lors d’une réunion à laquelle assistaient de hauts responsables chinois, était l’une des nombreuses tâches essentielles énumérées par le dirigeant chinois pour le Département du travail du Front uni – une branche du Parti communiste au pouvoir chargée de gagner en influence à la fois à la maison et à l’étranger.

“Le front uni … est une assurance importante pour (le Parti communiste chinois) de vaincre l’ennemi, de gouverner et de rajeunir le pays, et de rallier tous les Chinois, tant au pays qu’à l’étranger, pour réaliser le renouveau national”, a déclaré Xi lors de la conférence de Pékin. sur United Front Work, selon l’agence de presse officielle Xinhua.

Alors que des «changements profonds» jamais vus depuis un siècle se produisaient à l’échelle mondiale, a déclaré Xi, les efforts du Front uni étaient «encore plus importants». Ce travail, selon Xi, devrait inclure des efforts pour “trouver le juste équilibre entre les points communs et la diversité” dans le pays et “gagner le cœur et l’esprit des habitants de Hong Kong, Macao et Taiwan ainsi que des Chinois d’outre-mer”.

Hong Kong – qui a fait l’objet d’une répression de la part de Xi à la suite de manifestations de masse en faveur de la démocratie dans la ville il y a trois ans – fonctionne comme une entité semi-autonome sous le régime de Pékin, tout comme Macao. Taïwan est une démocratie autonome que le Parti communiste revendique comme son propre territoire et avec laquelle il a déclaré qu’il cherchait la «réunification», bien qu’il ne l’ait jamais gouverné.

“Des efforts doivent être faits pour renforcer les rangs des patriotes à l’étranger et aider davantage d’étrangers à comprendre et à devenir amis avec la Chine”, a ajouté M. Xi.

Les opérations du Front uni, qui comprennent la gestion du Bureau des affaires chinoises d’outre-mer responsable des services destinés aux ressortissants chinois vivant à l’étranger, ont attiré l’attention internationale négative ces dernières années au milieu des inquiétudes croissantes concernant la tentative de portée mondiale de la Chine.

Le département a également éveillé les soupçons des gouvernements étrangers au milieu des accusations selon lesquelles il cherche à coopter des Chinois de souche et d’autres individus, à faire taire la dissidence et à mener des opérations d’influence étrangère – des allégations que Pékin a démenties.

Pendant ce temps, les opérations nationales du Front uni – longtemps considérées comme un moyen d’étouffer l’opposition potentielle au Parti communiste – ont été perçues négativement à l’échelle internationale à la lumière d’une répression contre certains groupes religieux et ethniques, qui relèvent également de la compétence du Front uni.

Xi, qui a élevé l’importance du Département du travail du Front uni au cours de son premier mandat, cherche à entrer dans un troisième mandat cet automne, une décision sans précédent au cours des dernières décennies et qui survient à un moment difficile pour la Chine.

Le pays est confronté à de nombreux défis allant d’un ralentissement économique chez lui à une baisse significative de sa réputation mondiale, au milieu de tensions avec les gouvernements occidentaux concernant les violations présumées des droits de l’homme par la Chine au Xinjiang, sa répression de la société civile à Hong Kong et les menaces envers Taïwan.

Cette année marque également le 100e anniversaire du lancement par le Parti de sa politique de Front uni consistant à créer des alliances avec des groupes non communistes, que le dirigeant fondateur du pays, Mao Zedong, a citée comme l’une des « trois armes magiques » menant à la victoire dans la guerre civile en Chine. , parallèlement à la lutte armée et aux activités du Parti.

“Toutes (ces) dynamiques … leur affirment essentiellement que c’est un moment critique pour le Parti communiste d’exercer son influence sur le peuple chinois qui n’est pas membre du Parti, ainsi que sur les principaux électeurs à l’étranger qui pourraient potentiellement nuire ou aider. La Chine et le Parti communiste », a déclaré Drew Thompson, chercheur principal invité à la Lee Kuan Yew School of Public Policy de l’Université nationale de Singapour.

“Il s’agit d’un moment critique dans le développement de la Chine, donc tous les aspects du pouvoir d’État chinois sont déterminés à préserver l’autorité du Parti et à contribuer au développement et à la réalisation par la Chine du” rêve chinois “”, a ajouté Thompson, faisant référence à la vision de longue date de Xi d’un puissant Chine.

Dans ses commentaires, Xi a appelé à un renforcement du Front uni dans la « nouvelle ère ».

Il a énuméré des tâches telles que “favoriser un fort sentiment de communauté pour la nation chinoise” dans ses “affaires ethniques” et développer les religions “dans le contexte chinois” – décriées par les défenseurs des droits dans le cadre de la récente répression de la religion et de l’identité ethnique en Chine.

Xi a également souligné la nécessité “d’unir tous les fils et filles de la nation chinoise”, une phrase selon les analystes qui souligne la vision du Parti d’être connecté à tous les Chinois de souche, même ceux qui ne sont pas des ressortissants chinois. Certains Chinois de souche ont repoussé cette vision, qui est devenue particulièrement controversée à la lumière des accusations selon lesquelles certains gouvernements occidentaux ont injustement ciblé des personnes d’origine chinoise alors qu’ils cherchent à réprimer l’espionnage chinois présumé.

Les commentaires de Xi sur le Front uni incluent également de manière controversée Taiwan dans les plans de “rajeunissement” de la Chine, et interviennent à un moment où les tensions américano-chinoises sur l’île ont éclaté en raison d’une éventuelle visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei cette semaine.

La Chine s’est déchaînée contre cette visite potentielle, s’engageant à prendre des “mesures résolues et énergiques” si elle se poursuit. La semaine dernière, le ministère chinois de la Défense a réitéré la menace, avertissant : « Si les États-Unis insistent pour suivre leur propre voie, l’armée chinoise ne restera jamais les bras croisés.

Mais le clin d’œil de Xi à l’importance du Front uni à Taiwan pourrait signaler la préférence de Pékin pour les “approches pacifiques à long terme” lorsqu’il s’agit de son objectif déclaré de “réunification”, selon Wen-Ti Sung, politologue au Programme d’études sur Taiwan de l’Université nationale australienne.

“Cela montre de manière très subtile qu’en dépit de toute la rhétorique enflammée, (Pékin) doit faire preuve de patience ici”, a déclaré Sung.