Le dirigeant chinois met l’accent sur l’unité lors des funérailles de Jiang Zemin

Pour de nombreux Chinois, la tristesse à la mort de M. Jiang était sincère.

M. Jiang a parfois été un dirigeant de la ligne dure, en particulier lorsqu’il a lancé une répression en 1999 contre le Falun Gong, un mouvement spirituel que le parti considérait comme une menace pour son pouvoir. Mais beaucoup en Chine, en particulier les entrepreneurs et les intellectuels libéraux, se souviennent davantage de lui pour avoir fait avancer les changements du marché, obtenu l’entrée de la Chine dans l’Organisation mondiale du commerce et toléré un débat plus ouvert sur le changement politique qu’il n’est possible aujourd’hui.

“Dans son appréciation de la réforme et de l’ouverture, sa détermination à suivre le rythme de l’époque, ses compétences et tactiques politiques bien rodées, et son respect pour la tendance à une plus grande diversité sociale – et la façon dont il a apporté tous ces facteurs ensemble – il a surpassé ses prédécesseurs », a déclaré Xiao Gongqin, un historien de Shanghai qui se souvient avoir rencontré M. Jiang en 1987.

M. Xi, dans son éloge funèbre, a cherché à louer les réalisations de M. Jiang sans les laisser saper son propre record.