Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exhorté les législateurs à voter mardi pour un nouvel ensemble de restrictions sur les coronavirus en Angleterre, affirmant que le pays doit «garder notre sang-froid» jusqu’à ce que les vaccins soient approuvés et distribués.

Le verrouillage national actuel de quatre semaines en Angleterre se termine à minuit et le gouvernement prévoit de le remplacer à partir de mercredi par un système régional à trois niveaux basé sur la gravité de l’épidémie dans différentes parties du pays.

Le changement nécessite l’approbation du Parlement et se heurte à l’opposition des législateurs – dont beaucoup du Parti conservateur de Johnson – qui affirment que les mesures vont dévaster les entreprises, en particulier les pubs qui font face à certaines des restrictions les plus strictes. La majeure partie du pays est placée dans les deux niveaux supérieurs, où les magasins, les coiffeurs, les salons de beauté et les lieux de culte peuvent rouvrir. Mais les pubs et les restaurants sont confrontés à des limites strictes au niveau 2 et à la fermeture au niveau 3 le plus élevé.

Johnson a déclaré à la Chambre des communes qu’un verrouillage imposé le 5 novembre avait réussi à stabiliser le taux d’infection à coronavirus en Angleterre, mais qu’il y avait «une nécessité impérieuse» de nouvelles restrictions.

« Ce que nous ne pouvons pas faire, c’est lever toutes les restrictions en même temps, ou agir trop rapidement, de telle sorte que le virus recommence à se propager rapidement », déclenchant un nouveau verrouillage en janvier, a-t-il déclaré.

Les nouvelles mesures doivent être revues toutes les deux semaines et les restrictions seront assouplies pendant cinq jours à Noël afin que les familles puissent se réunir. D’autres régions du Royaume-Uni – l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord – appliquent toutes leurs propres restrictions locales pour freiner la propagation du virus.

La Grande-Bretagne a connu l’épidémie de COVID-19 la plus meurtrière d’Europe, avec plus de 58 500 décès confirmés liés au virus.

Mais de nombreux législateurs conservateurs affirment que les dommages économiques des restrictions l’emportent de plus en plus sur les avantages pour la santé publique. Ils disent que le gouvernement n’a pas fourni de données pour montrer la nécessité des restrictions et propose un système compliqué et injuste.

La députée conservatrice Andrea Leadsom a déclaré qu’elle ne voterait pas pour les mesures parce qu’elle n’était pas convaincue qu’elles étaient «un moindre de tous les maux».

Un aliment humble, l’œuf écossais, est devenu un symbole du mécontentement et de la confusion autour des nouvelles règles. Les moyens de subsistance peuvent dépendre du fait que la préparation populaire d’un œuf à la coque enveloppé dans de la viande de saucisse et enfermé dans de la chapelure est une collation ou un repas.

Les pubs des zones de niveau 2 peuvent ouvrir et servir de l’alcool, mais uniquement avec un «repas copieux». Les ministres ont donné des messages mitigés sur la question de savoir si un œuf écossais correspond à la facture.

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a déclaré à la chaîne ITV que «en ce qui me concerne, c’est probablement une entrée», mais a déclaré plus tard: «Je reconnais que c’est un repas copieux».

Les critiques disent que le débat sur les œufs écossais – et les différends connexes sur le statut des saucisses, des pâtés au porc et de la pizza – montre que les mesures sont incohérentes et sujettes à des abus.

Les mesures sont susceptibles d’être approuvées, malgré l’opposition, car le principal parti travailliste d’opposition dit qu’il s’abstiendra plutôt que de voter contre elles.

Pour tenter d’apaiser les critiques, Johnson a déclaré que les pubs qui doivent rester fermés recevront 1 000 livres (1 300 dollars) en reconnaissance de «à quel point ils ont été touchés par ce virus au cours de ce qui est généralement leur mois le plus chargé».

Mais Simon Emeny, directeur général des brasseurs Fuller, Smith et Turner, a déclaré que cela ne suffirait pas à résoudre «l’Armageddon financier» auquel de nombreux pubs anglais sont confrontés.