Le dirigeant britannique Sunak réprimande la Chine après avoir signalé qu’un membre du Parlement britannique était un espion présumé de Pékin

LONDRES (AP) — Le Premier ministre Rishi Sunak a réprimandé dimanche le Premier ministre chinois pour son ingérence « inacceptable » dans la démocratie britannique, après qu’un journal a rapporté qu’un chercheur au Parlement avait été arrêté plus tôt cette année, soupçonné d’espionnage au profit de Pékin.

Sunak a déclaré qu’il avait soulevé la question avec le Premier ministre LI Qiang lorsque les deux hommes se sont rencontrés lors d’un sommet du Groupe des 20 en Inde. Il a déclaré aux chaînes de télévision britanniques à New Delhi qu’il avait exprimé « mes très vives inquiétudes concernant toute ingérence dans notre démocratie parlementaire, ce qui est évidemment inacceptable ».

Les deux hommes se sont rencontrés après que la police métropolitaine a confirmé qu’un homme dans la vingtaine et un homme dans la trentaine avaient été arrêtés en mars en vertu de la loi sur les secrets officiels. Aucun des deux n’a été inculpé et tous deux ont été libérés sous caution jusqu’en octobre dans l’attente d’enquêtes plus approfondies.

Le Sunday Times a rapporté que le jeune homme était un chercheur parlementaire qui a travaillé avec de hauts législateurs du parti conservateur au pouvoir, notamment Alicia Kearns, qui dirige désormais la puissante commission des affaires étrangères, et son prédécesseur à ce poste, Tom Tugendhat, aujourd’hui ministre de la Sécurité. . Le journal a indiqué que le suspect détenait un laissez-passer permettant un accès complet aux bâtiments du Parlement, délivré aux législateurs, au personnel et aux journalistes après un contrôle de sécurité.

Les tensions entre la Grande-Bretagne et la Chine se sont accrues ces dernières années en raison d’accusations de subterfuge économique, de violations des droits de l’homme et de répression des libertés civiles par Pékin dans l’ancienne colonie britannique de Hong Kong.

Les conservateurs britanniques sont divisés sur la rigueur de la ligne à adopter envers Pékin et sur le degré d’accès des entreprises chinoises à l’économie britannique. Les conservateurs les plus bellicistes souhaitent que Pékin soit déclaré menace, mais Sunak a qualifié la puissance croissante de la Chine de « défi ».

L’ancien leader conservateur britannique Iain Duncan Smith a déclaré que la nouvelle des arrestations de mars « dément la tentative du gouvernement de ne pas considérer la Chine comme une menace systémique ».

Les services de renseignement britanniques ont lancé des avertissements de plus en plus forts concernant les activités secrètes de Pékin. En novembre, le chef de l’agence de renseignement intérieure du MI5, Ken McCallum, a déclaré que « les activités du Parti communiste chinois constituent le défi stratégique le plus révolutionnaire pour le Royaume-Uni ». Le chef du renseignement étranger, Richard Moore, du MI6, a déclaré en juillet que la Chine était son « l’axe stratégique le plus important » de l’agence.

En janvier 2022, le MI5 a publié une rare alerte publique, affirmant qu’un avocat basé à Londres tentait de « s’immiscer secrètement dans la politique britannique » au nom du Parti communiste chinois. Il est allégué que l’avocate Christine Lee agissait en coordination avec le Département du travail du Front uni du parti au pouvoir chinois, une organisation connue pour exercer l’influence chinoise à l’étranger.

Un député travailliste d’opposition, Barry Gardiner, a reçu plus de 500 000 livres (685 000 dollars) de Lee entre 2015 et 2020, principalement pour des frais de bureau, et son fils travaillait dans le bureau de Gardiner. Lee et le gouvernement chinois nient tous deux tout acte répréhensible.

La Chine a critiqué à plusieurs reprises ce qu’elle appelle l’ingérence britannique dans ses affaires intérieures et a nié toute ingérence dans la politique des pays étrangers.

Sunak et Li se sont rencontrés quelques jours après la visite du ministre des Affaires étrangères James Cleverly à Pékin, le voyage de plus haut niveau effectué par un homme politique britannique en Chine depuis plusieurs années. Le président chinois Xi Jinping n’a pas assisté à la réunion du G20 en Inde

Sunak a défendu son approche d’engagement prudent, affirmant que « cela ne sert à rien de critiquer en marge – je préfère être là pour exprimer directement mes inquiétudes, et c’est ce que j’ai fait aujourd’hui ».

Jill Lawless, Associated Press