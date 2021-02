Le dirigeant britannique présente un plan prudent pour rouvrir l’Angleterre.

Selon le plan du gouvernement, les pubs, restaurants, magasins de détail et gymnases en Angleterre resteront fermés pendant au moins un mois – ce qui signifie que, dans la pratique, la vie quotidienne ne changera pas beaucoup pour des millions de personnes.

Cette étape, combinée à une forte baisse des nouveaux cas et des admissions à l’hôpital, a ouvert la voie à l’annonce de M. Johnson. Mais le Premier ministre a souligné à plusieurs reprises qu’il prévoyait d’agir lentement dans la réouverture de l’économie, affirmant qu’il souhaitait que ce verrouillage soit le dernier que la nation ait à endurer.

La «feuille de route» de M. Johnson vise à donner à un pays épuisé un chemin de retour à la normale après une période désastreuse au cours de laquelle les infections ont explosé, les hôpitaux ont débordé de patients et le nombre de morts a dépassé 100 000 morts. Dans le même temps, la Grande-Bretagne a déployé un programme de vaccination remarquablement réussi, injectant à 17 millions de personnes leurs premières doses.

LONDRES – Le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait confirmer lundi que les écoles anglaises rouvriront le 8 mars et que les gens seront autorisés à socialiser à l’extérieur le 29 mars, les premières étapes d’un plan de réouverture tant attendu après un verrouillage national. provoquée par une variante très contagieuse du coronavirus.

«Nos décisions seront prises sur les dernières données à chaque étape», a déclaré M. Johnson dans des remarques publiées par son bureau dimanche soir, «et nous serons prudents sur cette approche afin de ne pas annuler les progrès que nous avons réalisés jusqu’à présent. . »

Le calendrier spécifique dépendra de quatre facteurs: le succès continu du déploiement du vaccin; la preuve que les vaccins réduisent les hospitalisations et les décès; aucune nouvelle flambée des taux d’infection qui taxerait le service de santé; et aucun risque soudain de nouvelles variantes du virus.

M. Johnson doit présenter le plan au Parlement lundi après-midi et à la nation lors d’une conférence de presse en soirée, ainsi que des données qui devraient montrer comment le programme de vaccination a affecté la propagation du virus. Cela mettra fin aux jours de spéculation.

Mais cela suscitera probablement un nouveau débat sur la question de savoir si le gouvernement assouplit assez rapidement les restrictions.

Les pubs et les restaurants ne devraient pas être autorisés à offrir un service intérieur avant mai et la participation à des événements sportifs interdite avant juin, certains membres du Parti conservateur de M. Johnson sont susceptibles de relancer leur campagne de pression pour lever les mesures plus rapidement.