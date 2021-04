Le gouvernement britannique a déclaré mercredi que le Premier ministre Boris Johnson n’avait rien fait de mal en échangeant des SMS avec un riche industriel et en promettant qu’il «fixerait» les règles fiscales pour lui.

La BBC a rapporté qu’elle avait vu des messages entre Johnson et James Dyson, l’inventeur de l’aspirateur et magnat des produits pour la maison. Les textes ont été envoyés en mars 2020, alors que le coronavirus balayait la Grande-Bretagne et que le gouvernement, craignant que le service de santé ne soit débordé, essayait de sécuriser plus de ventilateurs.

Il a contacté Dyson, basé à Singapour, qui a demandé l’assurance que les membres de son personnel n’auraient pas à payer d’impôts supplémentaires s’ils venaient en Grande-Bretagne pour travailler sur le projet.

Selon la BBC, Johnson a envoyé un texto: «Je vais le réparer tomo (demain)! Nous avons besoin de toi. Cela a l’air fantastique.

Le principal parti travailliste de l’opposition a déclaré que les révélations «à couper le souffle» suggéraient que le Premier ministre avait «utilisé le pouvoir de son bureau pour remettre personnellement de l’argent public à un ami milliardaire sous forme d’allégements fiscaux».

Le gouvernement britannique a nié les actes répréhensibles, affirmant qu’il «faisait tout ce que nous pouvions en des temps extraordinaires pour protéger nos citoyens et avoir accès au bon équipement médical».

L’entreprise de Dyson a travaillé sur les ventilateurs, mais ils ne sont pas entrés en pleine production.

Il a déclaré qu’il était « absurde de suggérer que la correspondance urgente était autre chose que la recherche du respect des règles, car 450 personnes de Dyson – au Royaume-Uni et à Singapour – travaillaient 24 heures sur 24, sept jours sur sept pour construire des équipements potentiellement vitaux à la fois de grand besoin.

La nouvelle s’ajoute aux allégations de copinage impliquant l’un des prédécesseurs conservateurs de Johnson, l’ancien Premier ministre David Cameron

Cameron, qui a dirigé la Grande-Bretagne entre 2010 et 2016, a fait du lobbying au nom d’une société de services financiers désormais en faillite, Greensill Capital, dont il avait employé le fondateur en tant que conseiller. Greensill s’est effondré le mois dernier, menaçant des milliers d’emplois chez un fabricant britannique, Liberty Steel, qu’il a aidé à financer.

Cameron a nié les actes répréhensibles. Le gouvernement et le Parlement ont lancé des enquêtes. Les partis d’opposition demandent des règles plus strictes sur les liens entre les ministres du gouvernement, les fonctionnaires et les entreprises, affirmant que les réglementations britanniques en matière de lobbying, appliquées laxisme, laissent la porte ouverte à la corruption.