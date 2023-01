Le dirigeant britannique convoque une réunion de crise sur un système de santé en difficulté

Commentez cette histoire Commenter

LONDRES – Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a réuni samedi des ministres du gouvernement, des médecins et des responsables des services de santé au 10 Downing St. pour des entretiens visant à résoudre une crise des soins de santé qui a vu des milliers de patients bloqués devant des hôpitaux débordés. Le gouvernement a déclaré qu’il “réunissait les meilleurs esprits des secteurs de la santé et des soins pour aider à partager les connaissances et les solutions pratiques”.

Le parti travailliste de l’opposition a qualifié le rassemblement de “salon de discussion” et les experts ont averti qu’il n’y avait pas de solution miracle aux problèmes de longue date du service national de santé financé par l’État.

Le système de santé britannique est confronté à un enfer de pressions, notamment une demande croissante de soins après l’assouplissement des restrictions en cas de pandémie; une recrudescence de la grippe et d’autres virus hivernaux après deux ans de confinement ; et les pénuries de personnel dues à l’épuisement dû à la pandémie et à la sécheresse post-Brexit des travailleurs européens au Royaume-Uni

Des milliers de lits d’hôpitaux sont occupés par des personnes aptes à sortir mais qui n’ont nulle part où aller en raison du manque de places pour les soins de longue durée. Les chiffres officiels montrent que la semaine dernière, seul un tiers des patients prêts à sortir d’un hôpital en Angleterre sont effectivement partis.

Cela a conduit à des ambulances bloquées à l’extérieur des hôpitaux avec des patients qui ne peuvent pas être admis, et à leur tour à des personnes ayant des urgences sanitaires qui attendent des heures que les ambulances arrivent. Les responsables de la santé affirment que les retards ont probablement entraîné des centaines de décès.

En plus de cela, une crise du coût de la vie alimentée par la flambée des factures alimentaires et énergétiques a laissé certains agents de santé avoir du mal à joindre les deux bouts. Les infirmières et les ambulanciers ont organisé des débrayages, faisant partie de la plus grande vague de grèves du pays depuis des décennies.

Les pressions ont renouvelé un débat de longue date sur la manière de financer et de gérer le NHS, créé en 1948 pour fournir des soins gratuits à tous, financés par la fiscalité. Comme dans d’autres pays industrialisés, l’allongement de l’espérance de vie et le vieillissement de la population ont accru la demande d’un service largement apprécié mais constamment surchargé. Le NHS britannique a longtemps été une patate chaude politique. Les politiciens de l’opposition accusent le Parti conservateur, au pouvoir depuis 2010, de sous-financer constamment le service de santé ou de chercher à le privatiser furtivement.

Matthew Taylor, directeur général de l’organisme de tutelle des services de santé, la Confédération du NHS, a déclaré que “cette crise dure depuis une décennie ou plus”.

“Des niveaux élevés de grippe, de virus respiratoire syncytial et d’augmentation des niveaux de COVID exacerbent le problème, mais la cause en est des décennies de sous-investissement dans le personnel, le capital et l’absence de solution à long terme au manque de capacité auquel sont confrontés les soins sociaux”, il m’a dit.

Le gouvernement affirme que le financement de la santé continue d’augmenter en termes réels. Il indique que les travailleurs du secteur public se voient proposer des augmentations de salaire, mais qu’il ne peut pas se permettre d’accorder des augmentations pour correspondre à l’inflation, qui a atteint 11,1% en octobre.

Les dirigeants des syndicats de la santé doivent rencontrer le gouvernement lundi pour tenter de mettre fin aux grèves.