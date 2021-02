Le dirigeant britannique avertit que le changement climatique menace la sécurité mondiale

NATIONS UNIES (AP) – Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti mardi les dirigeants du monde que le changement climatique est une menace pour la sécurité de toutes les nations et a vivement critiqué les gens du monde entier qui disent qu’il s’agit de «trucs verts provenant d’un tas d’arbres étreignant, tofu- munchers et ne convient pas à la diplomatie internationale et à la politique internationale.

Il a souligné les 16 millions de personnes déplacées chaque année par des catastrophes météorologiques, certaines devenant des proies faciles pour les extrémistes violents, les agriculteurs perdant une autre récolte de blé à cause de la sécheresse et passant à la culture du pavot à opium, et les filles forcées d’abandonner l’école pour chercher l’eau devient la proie des trafiquants d’êtres humains. Il a également cité les effets de l’évolution du niveau de la mer et des incendies de forêt.

«Que cela vous plaise ou non, il s’agit de savoir quand, et non si, votre pays et votre peuple devront faire face à ces impacts du changement climatique sur la sécurité», a-t-il averti les dirigeants lors d’une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur le climat. risques connexes pour la paix et la sécurité internationales.

Présidant la réunion de l’organe le plus puissant de l’ONU pendant la présidence du Royaume-Uni ce mois-ci, Johnson a exhorté le conseil à faire preuve de leadership pour protéger la paix, la sécurité et la stabilité mondiales.

John Kerry, l’envoyé présidentiel spécial des États-Unis pour le climat, a remercié les nations européennes pour s’être mobilisées pour lutter contre le changement climatique lors de «l’absence inexcusable» des États-Unis sous l’administration précédente.

L’ancien président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord historique de Paris sur le climat de 2015 visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Le monde s’est déjà réchauffé de 1,2 degrés Celsius (2,2 degrés Fahrenheit) depuis le milieu du XIXe siècle et l’objectif est maintenant d’empêcher un réchauffement supplémentaire de 0,3 degrés Celsius (0,5 degrés Fahrenheit) à partir de maintenant.

Kerry a déclaré que le président Joe Biden savait qu’il n’y avait « pas un moment à perdre » et que son administration entend mettre les États-Unis sur la voie de la réduction des émissions de combustibles fossiles d’une manière qui est, « et je souligne, irréversible par tout président, par tout démagogue dans le futur.

Cela semblait être l’une des assurances les plus explicites de l’administration Biden selon laquelle les pays étrangers devraient aller de l’avant et conclure des accords avec l’administration sur le climat malgré les craintes que Trump ou l’un de ses partisans populistes «America First» reprenne le pouvoir en 2024.

Kerry a qualifié la crise climatique de «incontestablement une question du Conseil de sécurité», affirmant que le Pentagone l’a décrite comme «un multiplicateur de menaces». Mais même si le changement climatique a été qualifié à plusieurs reprises de «menace existentielle», a-t-il déclaré, «nous devons honnêtement encore, en tant que monde, réagir avec l’urgence requise.

Il a qualifié la conférence des Nations Unies sur le climat que la Grande-Bretagne accueille à Glasgow en novembre de «littéralement notre dernier meilleur espoir de nous mettre sur la bonne voie et de faire les choses correctement. Les nations devraient à la conférence proposer des réductions de pollution plus ambitieuses.

Se disant «très heureux» de revoir les États-Unis à la table, le président français Emmanuel Macron a averti qu ‘«un échec sur le climat saperait les efforts de prévention des conflits et de consolidation de la paix».

Il a appelé le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à nommer un envoyé de l’ONU pour la sécurité climatique, qui serait tenu de faire rapport chaque année, déclarant que «ce qui est en jeu, c’est notre santé, nos vies et la stabilité de notre planète».

L’envoyé spécial de la Chine pour le changement climatique, Xie Zhenhua, a fait écho au fait que «le changement climatique est devenu une menace pressante et sérieuse pour la survie, le développement et la sécurité de l’humanité».

« Le pays a atteint ses objectifs pour 2020 plus tôt que prévu », a déclaré Xie, ajoutant que « la Chine possède désormais le plus grand nombre de véhicules à énergie nouvelle au monde. »

La Chine et la Russie se sont à plusieurs reprises opposées à ce que le Conseil de sécurité discute du changement climatique.

Xie l’a qualifié de «problème de développement» et l’ambassadeur russe de l’ONU Vassily Nebenzia, qui s’est félicité du retour des États-Unis à l’accord de Paris sur le climat, a déclaré qu’il devrait être discuté dans d’autres organes de l’ONU.

«Nous convenons que le changement climatique et les problèmes environnementaux peuvent exacerber les conflits, mais sont-ils vraiment la cause profonde de ces conflits?» Demanda Nebenzia. «Il y a de sérieux doutes à ce sujet.»

Reflétant l’opposition de Moscou à l’implication du Conseil, Nebenzia a été le seul ambassadeur de l’ONU à se joindre aux présidents, premiers ministres, autres ministres et envoyés pour le climat pour s’exprimer.

L’envoyé américain Kerry a contré les opposants à l’implication du Conseil, qualifiant la menace climatique de «si massive, si multiforme» et mettant en garde: «Nous nous enfouissons la tête dans le sable à nos risques et périls. Il est temps de commencer à traiter la crise climatique comme la menace urgente pour la sécurité qu’elle représente. »

Le président kényan Uhuru Kenyatta a souligné l’impact du climat et de la sécurité sur l’Afrique, qui, a-t-il déploré, «souffrira malheureusement des pires conséquences du changement climatique bien qu’il soit le moins responsable des gaz à effet de serre dans le monde».

Il a déclaré que la Corne de l’Afrique frappée par la sécheresse, l’assèchement du bassin du lac Tchad, le rétrécissement des prairies du Sahel et de la savane «et l’aggravation des vulnérabilités économiques ont déclenché des dynamiques politiques, démographiques et migratoires qui augmentent la menace d’insurrection et d’extrémisme violent».

Le Secrétaire général Guterres a déclaré que « il reste encore beaucoup à faire » et a exhorté à se concentrer davantage sur la réalisation des objectifs de Paris, affirmant que « nous comptons sur les principaux émetteurs pour montrer l’exemple dans les mois à venir.

Le chef de l’ONU a appelé à une augmentation spectaculaire des investissements pour protéger les pays, les communautés et les populations «contre les impacts climatiques de plus en plus fréquents et graves», à une intensification des systèmes d’alerte précoce et à lutter contre la pauvreté, le manque de nourriture et les déplacements causés par les perturbations climatiques. contribuer au conflit.

Le célèbre radiodiffuseur et naturaliste britannique David Attenborough, dans un message vidéo diffusé juste avant l’ouverture officielle de la réunion par Johnson, a averti que «si nous continuons sur notre chemin actuel, nous ferons face à l’effondrement de tout ce qui nous apporte notre sécurité», y compris la bonne eau, températures habitables et nourriture des océans.

«Nous avons quitté la période climatique stable et sûre qui a donné naissance à notre civilisation», a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de retour en arrière. »

Mais Attenborough a déclaré que «si nous agissons assez rapidement, nous pouvons atteindre un nouvel état stable» et la conférence des Nations Unies en novembre «pourrait être notre dernière occasion de faire ce changement radical».

Ellen Knickmeyer et Seth Borenstein à Washington et Sylvie Corbet à Paris ont contribué à ce rapport.