Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a réitéré son soutien à l’indépendance des territoires français d’outre-mer, les décrivant comme étant « sous régime colonial ».

« Les îles Comores et Mayotte sont toujours sous domination coloniale. Il était de notre devoir d’aider ces pays à se libérer de ce vestige révoltant du passé », a déclaré Aliyev lors d’un forum médiatique à Bakou samedi : Reuters et agence de presse azerbaïdjanaise S’orienter signalé.

Les Comores, un archipel d’Afrique de l’Est, ont obtenu leur indépendance de la France en 1975, mais un an plus tard, l’une des îles de l’archipel, Mayotte, a voté en faveur de son maintien en France lors d’un référendum organisé par Paris. Les Comores ne reconnaissent pas la souveraineté française sur Mayotte et Résolutions de l’ONU ont également affirmé la souveraineté des Comores sur l’île.