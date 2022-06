Le dirigeant australien se rendra en France pour réparer les relations endommagées

CANBERRA, Australie (AP) – Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré jeudi qu’il rencontrerait le président Emmanuel Macron en France la semaine prochaine pour rétablir une relation bilatérale qui a été endommagée lorsque le précédent gouvernement australien a annulé un contrat de sous-marin.

Albanese a déclaré que Macron l’avait invité à se rendre en France alors qu’il était en Europe pour assister à un sommet de l’OTAN en Espagne.

«Nous devons réinitialiser. Nous avons déjà eu des discussions très constructives. Nous avons mis fin aux arrangements qui étaient en place sur les sous-marins », a déclaré Albanese à Australian Broadcasting Corp.

La France a réagi avec fureur lorsque l’ancien Premier ministre Scott Morrison a annoncé en septembre que l’Australie annulait un contrat de 90 milliards de dollars australiens (62 milliards de dollars) pour une entreprise publique française pour la construction d’une flotte de 12 sous-marins diesel-électriques conventionnels.

Au lieu de cela, l’Australie avait conclu un accord avec les États-Unis et la Grande-Bretagne pour fournir des sous-marins propulsés par la technologie nucléaire américaine.

La France a temporairement retiré ses ambassadeurs des États-Unis et d’Australie. Macron a accusé Morrison de lui avoir menti sur le contrat français qui a été attribué en 2016. Morrison a nié l’accusation.

Le président américain Joe Biden a déclaré à Macron des semaines plus tard que les États-Unis avaient été « maladroits » dans leur gestion de l’alliance sous-marine australienne. Biden a déclaré qu’il pensait que Macron avait été informé bien avant l’annonce de l’accord.

Le parti travailliste d’Albanese est arrivé au pouvoir lors des élections du 21 mai. Son gouvernement a annoncé il y a deux semaines qu’il avait accepté de verser au groupe naval français un règlement de 555 millions d’euros (583 millions de dollars) pour rupture de contrat.

Les législateurs de l’administration australienne précédente ont déclaré que le nouveau gouvernement avait trop payé.

Albanese a souligné les estimations des bureaucrates avant une audience du Sénat en avril selon lesquelles la rupture du contrat devrait coûter 5,5 milliards de dollars australiens (3,8 milliards de dollars).

Il a déclaré que son administration avait ramené ce coût à 3,4 milliards de dollars australiens (2,3 milliards de dollars) grâce à la coopération de Macron et du gouvernement français.

« Il est important que cette réinitialisation se produise. La France, bien sûr, est au centre du pouvoir en Europe. Mais c’est aussi une puissance clé dans le Pacifique, dans notre propre région également », a déclaré Albanese.

« Ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles cette relation doit être entretenue et non endommagée. Nous nous engageons à le faire. Et la visite de la semaine prochaine est un signe très concret de la réparation déjà effectuée », a ajouté Albanese.

Rod McGuirk, l’Associated Press