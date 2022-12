Le dirigeant allemand se concentre sur l’énergie et l’Ukraine dans son message du Nouvel An

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le chancelier Olaf Scholz célèbre les progrès accomplis par l’Allemagne pour se libérer de la dépendance au gaz russe, exhortant les gens à continuer d’économiser de l’énergie au cours de la nouvelle année et promettant de continuer à aider l’Ukraine.

Le message télévisé du Nouvel An de Scholz, dont le texte a été publié par son bureau avant sa diffusion samedi, s’est concentré sur les effets de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les efforts de son gouvernement pour amortir l’impact sur la population en Allemagne.

Mais, a-t-il ajouté, “l’histoire de 2022 n’est pas uniquement celle de la guerre, de la souffrance et de l’inquiétude”. Les Ukrainiens défendent leur patrie, “en partie grâce à notre aide – et nous continuerons à soutenir l’Ukraine”, a-t-il déclaré. L’Allemagne a fourni du matériel militaire et une aide financière.

L’Union européenne et l’OTAN, a ajouté Scholz, sont plus unies qu’elles ne l’ont été depuis longtemps, “et nous, en Allemagne, ne nous sommes pas inclinés lorsque la Russie a coupé le gaz cet été – parce que nous refusons d’être soumis au chantage”.

La Russie, qui représentait plus de la moitié de l’approvisionnement en gaz naturel du pays, n’a pas livré de gaz à l’Allemagne depuis fin août.

L’Allemagne s’est lancée dans un effort de stockage de gaz et de diversification de ses approvisionnements après l’invasion de l’Ukraine, et a commencé à construire des terminaux de gaz naturel liquéfié, dont le premier a été inauguré il y a deux semaines. D’autres devraient suivre dans les mois à venir.

“Grâce à ces efforts, nous rendons notre pays et l’Europe indépendants du gaz russe à long terme”, a déclaré Scholz. “Et nous traversons cet hiver, grâce aussi, d’ailleurs, à des stockages de gaz bien approvisionnés et à l’effort commun que nous avons fait pour économiser l’énergie ces derniers mois.”

“Cela restera important dans les mois à venir”, a-t-il déclaré.

Scholz a également souligné divers packages que le gouvernement a mis en place pour atténuer les effets de la hausse des prix de l’énergie et d’autres choses. Le taux d’inflation annuel de l’Allemagne est actuellement de 10 %.

La chancelière a déclaré que l’histoire de cette année en était une de “cohésion et de force – et, oui, de confiance aussi” et a exhorté les Allemands à continuer dans la même veine en 2023.