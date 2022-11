Le dirigeant allemand Scholz dit que l’Iran peut s’attendre à plus de sanctions de l’UE

BERLIN (AP) – Le chancelier allemand Olaf Scholz a vivement critiqué samedi le gouvernement iranien pour sa répression sanglante des manifestations dans le pays, a déclaré que l’Allemagne se tenait “au coude à coude avec le peuple iranien”.

Scholz a déclaré que les manifestations en cours déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, 22 ans, après sa détention par la police des mœurs iranienne, n’étaient plus “simplement une question de codes vestimentaires”, mais s’étaient transformées en un combat pour la liberté et la justice.

Les manifestations sont devenues l’un des plus grands défis soutenus à la théocratie iranienne depuis les mois chaotiques qui ont suivi sa révolution islamique de 1979.

“Nous pouvons à peine commencer à imaginer à quel point cela demande du courage”, a déclaré Scholz dans son discours vidéo hebdomadaire. « Plus de 300 tués, des dizaines de condamnations à mort et plus de 14 000 arrestations. Jusqu’à présent. Ceux qui manifestent contre l’oppression en Iran risquent leur vie, et souvent aussi la vie de leurs proches – et risquent la torture et des décennies de prison.

Des centaines de milliers de personnes en Allemagne d’origine iranienne craignent pour leurs proches et sont “consternées et dégoûtées par ce que le régime des mollahs fait subir aux manifestants”, a poursuivi la chancelière. “Il est clair que le gouvernement iranien est seul responsable de cette vague de violence.”

Scholz a déclaré que l’Iran recevrait des sanctions supplémentaires pour sa répression brutale et sa décision d’envoyer des centaines de drones en Russie pour une utilisation dans la guerre en Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne devraient se mettre d’accord sur des sanctions supplémentaires lors de leur réunion de lundi.

La ministre allemande des Affaires étrangères a rejeté vendredi une plainte de son homologue iranien selon laquelle elle adoptait une position “interventionniste” face aux manifestations en Iran et a repoussé sa promesse d’une réponse “ferme”.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a averti son homologue allemande, Annalena Baerbock, qu’elle adoptait une position « interventionniste » face aux manifestations en Iran. Baerbock avait prononcé un discours devant le parlement allemand dans lequel elle avait déclaré que Berlin ne cesserait pas de poursuivre de nouvelles sanctions contre Téhéran suite à la répression des manifestations.

Répondant à la menace d’Amirabdollahian de conséquences pour la position de l’Allemagne, Scholz a déclaré : « Quel genre de gouvernement cela fait-il de vous si vous tirez sur vos propres citoyens ? Ceux qui agissent de cette manière doivent s’attendre à ce que nous les repoussions.

The Associated Press