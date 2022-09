Le dirigeant allemand réfléchit à d’éventuelles manifestations énergétiques

Une “économie robuste” et une “démocratie stable” aideront l’Allemagne à passer l’hiver, estime le chancelier Olaf Scholz

L’Allemagne pourra traverser l’hiver sans troubles publics majeurs, a déclaré mardi le chancelier Olaf Scholz au journal FAZ. Le pays tente actuellement d’atténuer une crise énergétique majeure liée à la réduction des exportations de gaz de la Russie.

« Je ne crois pas à un tel [gloomy] prophéties », Scholz a déclaré au journal lorsqu’on lui a demandé s’il craignait le potentiel “soulèvements populaires”. Tout en admettant que sa nation était confrontée “temps difficiles” relative à “approvisionnements en gaz très restreints”, la chancelière a soutenu que l’Allemagne a “une économie robuste, un système de protection sociale fiable et une démocratie stable.” « Si nous nous serrons les coudes… en tant que nation, nous nous en sortirons », il a dit.

Selon Scholz, son gouvernement a déjà pris un large éventail de mesures visant à atténuer la crise énergétique imminente, avec des solutions allant des mesures d’économie de gaz qui ont permis à l’Allemagne de remplir ses stockages de gaz à 85 % début septembre à des programmes d’aide ciblés destinés aux étudiants. et retraités.

Berlin a également réactivé des centrales au charbon et prévoit de maintenir ses installations nucléaires restantes en veille au-delà de leur élimination prévue cette année pour couvrir les besoins énergétiques supplémentaires, a-t-il ajouté.

Ce ne sont pas les seules mesures mises en place par les autorités allemandes pour économiser l’énergie. Le ministre de l’Economie et vice-chancelier Robert Habeck a précédemment appelé les gens à réduire leur chauffage, leurs visites au sauna et leurs douches pour aider le pays à réduire sa dépendance à l’énergie russe. À la mi-août, il a également annoncé que les bâtiments publics en Allemagne ne seraient pas autorisés à régler le chauffage au-dessus de 19 degrés centigrades en automne et en hiver.

Les autorités de Berlin ont déclaré à la mi-août qu’elles éteindraient les lumières de la ville pour économiser de l’énergie, et Hanovre est allé encore plus loin en coupant l’eau chaude dans les bâtiments publics, y compris les gymnases et les piscines.

Les coûts élevés de l’énergie ne plaisent pas à tous les Allemands. Lundi, la ville orientale de Leipzig a connu des manifestations déclenchées par des hausses de prix. Des manifestations ont été organisées par les groupes de gauche et d’extrême droite. Le bureau de Leipzig du parti de gauche a également annoncé une action nationale baptisée “un automne chaud contre le froid social”, faisant valoir que les prix de l’énergie et du gaz sont “hors de contrôle” tandis que les politiques de Scholz et de son cabinet ont “mettre en danger des millions de moyens de subsistance.”

Les responsables de la sécurité et les médias ont mis en garde plus tôt contre un risque de troubles sociaux majeurs causés par les prix élevés de l’énergie, affirmant que les protestations massives que l’Allemagne a vues contre les restrictions de Covid-19 ressembleraient à “fête d’anniversaire d’un enfant” par rapport à ce qui est à venir.