Le dirigeant africain met en garde contre les pressions pour choisir son camp en Ukraine

Le président de l’Union africaine, Macky Sall, a déclaré mardi que l’Afrique “ne veut pas être le terreau d’une nouvelle guerre froide”, faisant allusion à la pression croissante sur les dirigeants du continent pour choisir leur camp dans la guerre en Ukraine.

De nombreux pays africains dépendent fortement des importations de céréales en provenance de Russie et d’Ukraine. Au milieu des pénuries du marché, le ministre russe des Affaires étrangères a cherché à dépeindre l’Occident comme le méchant, le blâmant pour la hausse des prix des denrées alimentaires. Les dirigeants occidentaux, quant à eux, ont accusé le Kremlin d’utiliser cyniquement la nourriture comme arme et de mener une guerre de conquête de style impérial.

Jusqu’à présent, l’Afrique est restée quelque peu neutre vis-à-vis de l’Ukraine : quelque 25 pays ont voté pour s’abstenir ou n’ont pas voté du tout sur la résolution de l’ONU qui a condamné la guerre en Ukraine plus tôt cette année.

« Je suis venu dire que l’Afrique a assez souffert du poids de l’histoire ; qu’il ne veut pas être le terreau d’une nouvelle guerre froide, mais plutôt un pôle de stabilité et d’opportunités ouvert à tous ses partenaires, sur une base mutuellement bénéfique », a déclaré mardi Sall à l’Assemblée générale.

“Nous appelons à une désescalade et à une cessation des hostilités en Ukraine ainsi qu’à une solution négociée pour éviter le risque catastrophique d’un conflit potentiellement mondial”, a-t-il déclaré.

Certains observateurs ont qualifié les efforts de la Russie et des États-Unis de campagnes de lobbying les plus fortes depuis la guerre froide, lorsque le continent était ravagé par des guerres par procuration alors que les États-Unis et l’Union soviétique se disputaient l’influence.

L’Union soviétique a soutenu de nombreux mouvements africains luttant pour mettre fin à la domination coloniale, et le ministre russe des Affaires étrangères a exprimé son soutien à la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU pour donner aux pays africains des sièges permanents et une plus grande influence.

Parmi ceux qui restent neutres se trouve l’Afrique du Sud continentale des poids lourds. Le ministre des Relations internationales, Naledi Pandor, a déclaré que trouver une issue à la guerre en Ukraine sera l’objectif de l’Afrique du Sud lorsqu’elle participera à la réunion annuelle de l’Assemblée générale des Nations Unies la semaine prochaine.

“Nous voudrions qu’un processus diplomatique soit engagé entre les deux parties et nous pensons que l’ONU doit diriger, le secrétaire général de l’ONU en particulier”, a déclaré Pandor.

Sall a souligné mardi que l’Afrique est « un continent déterminé à travailler avec tous ses partenaires » pour répondre aux besoins du continent. Plus de 600 millions d’Africains n’ont toujours pas accès à l’électricité sur un continent de 1,4 milliard d’habitants, a-t-il déclaré. Le continent a été durement touché par le ralentissement économique mondial au milieu de la pandémie de COVID-19, une période où les envois de fonds ont cessé de couler et le tourisme s’est arrêté.

Étant donné que l’Afrique « pollue le moins et accuse le plus de retard dans le processus d’industrialisation », elle devrait être autorisée à exploiter ses ressources pétrolières et gazières, a déclaré Sall à l’Assemblée générale.

Et les pays occidentaux devraient fournir des financements pour que l’Afrique puisse passer à des sources d’énergie plus propres, mais il a déclaré que cela ne devrait pas être considéré comme une aide. Au lieu de cela, il devrait être donné dans le cadre de la solidarité mondiale “en échange des efforts déployés par les pays en développement pour éviter les modèles de pollution qui ont plongé la planète dans l’urgence climatique actuelle”, a déclaré Sall.

The Associated Press