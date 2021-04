Une vidéo secrète publiée par Project Veritas montre le directeur technique de CNN, Charlie Chester, révélant comment le réseau a délibérément peint Joe Biden sous un jour positif pour faire démissionner Donald Trump.

Lors d’une conversation avec un journaliste de Project Veritas, Chester peut être vu sur une vidéo admettant que CNN a travaillé pour faire ressembler Trump «Inapte au bureau», tout en dépeignant simultanément Biden comme sain pour combattre les craintes, le joueur de 78 ans n’était pas à la hauteur de la présidence.

«Regardez ce que nous avons fait, nous [CNN] fait sortir Trump. Je vais le dire à 100%, et je pense à 100% que si ce n’était pas pour CNN, je ne sais pas que Trump aurait été rejeté… Je suis venu à CNN parce que je voulais en faire partie, « Chester dit dans la vidéo.

Il a également détaillé la mise en «Personnel médical» pour raconter une histoire qui était « Toute spéculation » à propos du tremblement de la main de Trump.

«Nous étions en train de créer une histoire là-bas dont nous ne savions rien. C’est ce – je pense que c’est de la propagande, « il a dit.





Aussi sur rt.com

REGARDER: Un journaliste de CNN couvrant les affrontements du Brooklyn Center face à un homme en colère contre les médias qui « tordent » l’histoire







Chester a révélé que le contraire avait été fait pour Biden lors de la course présidentielle de 2020.

«Nous montrions toujours des photos de lui [Biden] faire du jogging et ça [he’s] en bonne santé, vous savez, et lui dans les tons aviateur. Comme vous le peignez comme un jeune gériatrique, » dit-il, disant que la stratégie était un « déviation » de son âge et de nombreuses gaffes publiques.

CNN a publié de nombreuses histoires sur la santé de Trump pendant la course à la présidentielle, dont une de Brian Stelter avec un titre: « C’est maintenant aux journalistes de découvrir la vérité sur la santé de Trump ».

Un autre critique franc de Trump, Jim Acosta, en octobre, a lu: « Les médecins de Trump brossent un tableau rose – mais vague – de sa santé pendant le traitement avec Covid-19 ‘.

L’employé de CNN a également affirmé que la stratégie de son réseau alors qu’il s’éloignait de la couverture Covid-19 était de se concentrer sur le changement climatique.

«Ça va être notre [CNN’s] se concentrer. Comme si notre objectif était de faire démettre Trump de ses fonctions, n’est-ce pas? Sans le dire, c’est ce que c’était, non? Donc, notre prochaine étape sera la sensibilisation au changement climatique ». il a dit.

Chester a ajouté qu’il ne savait pas précisément à quoi ressemblait cette couverture, mais qu’elle inclurait probablement des vidéos alarmistes de «Les effets que cela a sur l’économie», aussi bien que «Déclin de la glace» et « Réchauffement climatique. »

Chester a révélé que la personne qui décidait de toute cette couverture inclinée était le chef de CNN, Jeff Zucker.

Le réseau n’avait pas réagi à la vidéo au moment de la publication de cet article. Cependant, une source proche de CNN a déclaré que Mediaite Chester avait été ciblé via l’application de rencontres Tinder, qui comprenait le détail qu’il travaillait pour la chaîne.

Les critiques de CNN ont déjà capitalisé sur la vidéo d’infiltration, la citant comme une preuve de croyances de longue date selon lesquelles le réseau canalise les histoires pour qu’elles correspondent à un programme politique spécifique.

Le directeur de CNN admet: – CNN diffuse de la propagande – CNN a tenté de faire démissionner Trump – Sans CNN, Trump n’aurait pas perdu – CNN a diffusé des histoires dont ils ne savaient rien – Ensuite (après COVID), CNN poussera la peur du climat – Tout cela vient de Zuckerpic.twitter.com/uIyCzC04p5 – Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) 13 avril 2021

Pas surpris car je dis ça depuis toujours. Comment pouvez-vous faire confiance à un réseau de «nouvelles» qui a un objectif précis de faire battre un candidat par un autre. Leurs «nouvelles» sont toujours filtrées en fonction du résultat souhaité. Partagez avant qu’il ne soit soudainement étiqueté «en violation des règles de Twitter». https://t.co/Pyvwg8E0cb – Juge Alex Ferrer (@judgealexferrer) 13 avril 2021

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!