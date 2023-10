Batt, 41 ans, a été annoncé comme AD de l’école le 14 octobre 2021. Il a élevé Brent Key d’entraîneur de football par intérim à entraîneur à temps plein, a embauché Damon Stoudamire comme entraîneur de basket-ball masculin et a participé aux efforts d’expansion de l’ACC pour amener la Californie, SMU et Stanford participent à la conférence. Batt a parlé de certaines de ces expériences vendredi lors de l’émission « ACC PM » du réseau ACC, diffusée en direct depuis le campus de Tech.

“Je pense que ce qui a été le plus formidable, c’est l’accueil que nos anciens élèves ont réservé”, a déclaré Batt. « Ce week-end est le point culminant de relations nouées entre différentes personnes qui se soucient de l’athlétisme de Georgia Tech. Je pense que c’est l’une des choses qui a été une agréable surprise ou quelque chose que je pensais que ce serait ici (Batt a dit en levant la main droite), mais c’est même ici (puis en levant la main droite plus haut) de combien nos fans se soucient de l’athlétisme de Georgia Tech. Ils veulent que nous soyons bons.

« Nous voulons gagner, nous voulons cela. Mais nos gens se soucient tellement de nous, ça a été génial cette première année.

ACC Network était sur le campus pendant une grande partie du week-end dans le cadre de la préparation de la confrontation de Tech avec le numéro 17 de Caroline du Nord au stade Bobby Dodd à 20 heures. Les Jackets (3-4, 2-2 ACC) ont été véritablement en place et en sept matchs lors de la première saison officielle de Key à la barre, perdant contre Bowling Green et Boston College à domicile, mais battant une équipe classée de Miami et Wake Forest sur la route. Les Jackets ont alterné défaites et victoires chaque semaine cette saison.

Key a une fiche de 7-8 en tant qu’entraîneur de Tech, dont 4-4 par intérim au cours des deux derniers tiers de la saison 2022.

“(Key) a fait un travail incroyable avec notre programme de football”, a déclaré Batt. « Comme par intérim l’année dernière, quelques belles victoires, mais vraiment ajoutées à cela avec d’excellentes embauches d’entraîneurs et vraiment fier de la façon dont il a procédé pour constituer une équipe. De nature intentionnelle, étant vraiment stratégique. Et puis construire ce programme sur le long terme. Vous étiez là, vous avez vu le combat de notre équipe jusqu’au bout à Miami. Ces gars se sont battus comme des diables. Ils ont fait un excellent travail.

«Je pense que cela reflète réellement le programme de construction de Brent Key. Il construit un programme axé sur la discipline et l’endurance et continue de faire un très bon travail pour nous faire avancer. Vraiment enthousiasmé par (samedi) et enthousiasmé par la première année (de Key) à la tête du programme.

Batt et Tech, bien sûr, donnent également à Key et à son programme une meilleure base sur laquelle construire. Le Edge Center, à l’angle nord-est du stade Bobby Dodd, sera bientôt démoli et la construction du nouveau centre de performance étudiants-athlètes de l’école débutera au premier de l’année. Batt a déclaré que le bâtiment prendrait entre 18 mois et deux ans et devrait être prêt à ouvrir d’ici 2026.

Tech et Batt sont également à un an du lancement de la Competitive Drive Initiative qui a été créée pour accélérer le financement des bourses sportives. Cette campagne a généré 9,5 millions de dollars et Batt a déclaré que Tech lancerait la deuxième phase de cet effort en novembre.

Le Student-Athlete Performance Center et la Competitive Drive Initiative ne sont pas non plus les deux seuls efforts sur lesquels Batt et Tech travaillent pour aider l’athlétisme et le football technologique.

“Nous commençons à réfléchir à la manière de prendre l’un des environnements les plus cool du football universitaire et d’en faire la plus grande expérience de stade, depuis une rénovation de sièges haut de gamme jusqu’à un véritable aménagement de notre place ici même sur le campus et, vraiment, ici même dans le au milieu d’Atlanta », a déclaré Batt.

Sur le terrain sous Key, Tech cherchait sa quatrième victoire sur un adversaire classé lorsqu’il a affronté l’UNC samedi soir. Deux de ces victoires ont eu lieu au cours des deux derniers mois de la saison 2022 et ont mis les Jackets en position de disputer un match de bowling avant la finale de la saison avant de perdre contre la Géorgie, la mieux classée.

L’équipe de Key y est à nouveau confrontée en ce qui concerne les espoirs de bowl avant son dernier mois de la saison. Il doit remporter au moins trois de ses cinq derniers affrontements – deux d’entre eux contre des équipes classées et un autre en route contre son rival Clemson.

“Nous n’avons pas obtenu les résultats que nous souhaitions de manière constante chaque semaine, mais nous avons ensuite montré des poussées de très bon football, plusieurs trimestres réunis. Nous avons très bien terminé les matchs, mais pas seulement en jouant les 60 minutes complètes, les quatre quarts complets », a déclaré Key lors du « ACC Huddle » du réseau ACC samedi, ajoutant qu’il porte une montre quotidiennement pour se rappeler que le temps, c’est de l’argent. « Pas le premier quart-temps, le deuxième quart-temps, puis le quatrième ou le premier, le deuxième, le troisième et pas le quatrième. Nous devons tout mettre en place, et c’est là le défi. Cela a été le défi pour les gars et ils se sont également défiés les uns les autres.

Tech n’a pas assisté à un match de bowling depuis 2018, la dernière saison du programme dirigé par Paul Johnson (qui devait être reconnu pour sa carrière lors du match de samedi). Key a succédé à Geoff Collins, qui a obtenu une fiche de 4-28 avant d’être licencié en septembre 2022, et a mené les Jackets à des victoires contre Pittsburgh, Duke, Virginia Tech et la Caroline du Nord la saison dernière et contre l’État de Caroline du Sud, Wake Forest et Miami cette année.

Les joueurs techniques ont été invités plus tôt cette semaine à évaluer comment Key a géré son alma mater à travers 19 matchs. Il semble avoir toujours le soutien de son vestiaire.

“Son feu et sa passion pour ce programme, cette équipe est différente de ce qu’elle pourrait être pour un entraîneur qui n’est pas un homme de technologie”, a déclaré la sécurité technique LaMiles Brooks. « Ce n’est pas une bonne ou une mauvaise chose, c’est juste son style de ce qu’il apporte à la table. Il trouve un moyen, quoi qu’il se passe, d’allumer le feu chez tous ses joueurs et son équipe d’entraîneurs, et nous croyons en lui à 100 %.