Le directeur sportif Earnie Stewart et le directeur général Brian McBride quittent US Soccer

Doug McIntyre Journaliste de football

Le directeur sportif de l’US Soccer, Earnie Stewart, et le directeur général de l’équipe nationale masculine, Brian McBride, quittent l’organisation, a annoncé jeudi la fédération.

Stewart, né aux Pays-Bas, occupera un poste au sein de la puissance néerlandaise du PSV Eindhoven, selon l’USSF, qui a déclaré que McBride les avait informés de son intention de quitter son poste avant la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le départ de McBride était attendu; plusieurs sources ont déclaré à FOX Sports la semaine dernière que l’ancien attaquant américain ne reprendrait pas son rôle. Les nouvelles concernant Stewart sont plus surprenantes. Lors d’un appel Zoom organisé à la hâte avec des journalistes jeudi, le PDG de US Soccer, JT Batson, a déclaré que l’USSF savait seulement que le départ de Stewart était une possibilité “pendant quelques semaines”.

“Earnie nous a informés de cette opportunité, et JT et moi avons vraiment compris pourquoi c’était quelque chose qu’il ne pouvait pas refuser”, a déclaré la présidente de l’USSF, Cindy Parlow Cone. “C’était une opportunité pour lui, à un niveau très personnel, d’être proche de sa famille et de rentrer chez lui, et nous avons convenu de le libérer de son contrat.”

L’accord de Stewart a duré jusqu’en 2026; McBride a expiré après la Coupe du monde. Ce dernier a signé une prolongation à court terme jusqu’à la fin de ce mois. Le premier restera avec US Soccer jusqu’au 15 février “pour assurer une transition en douceur alors que US Soccer poursuit sa recherche de son prochain directeur sportif”, indique le communiqué de presse de la fédération.

US Soccer a retenu les services du cabinet de conseil Sportsology Group pour l’aider dans cette recherche. Parlow Cone a déclaré que l’espoir était que le remplaçant de Stewart soit en place avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en juillet.

Le nouveau directeur sportif dirigera la recherche du prochain entraîneur de l’USMNT. Le patron par intérim Anthony Hudson, qui a présidé la défaite 1-0 en amical de mercredi contre la Serbie lors du premier match masculin de l’année, restera aux commandes jusque-là.

Lorsqu’on lui a demandé si l’entraîneur de la Coupe du monde 2022, Gregg Berhalter, envisageait toujours de revenir à son poste, comme l’a déclaré Stewart le 4 janvier, Parlow Cone a insisté sur le fait que rien sur ce front n’avait changé. “Gregg reste candidat”, a-t-elle déclaré. Berhalter a mené les Américains aux huitièmes de finale au Qatar après un premier tour invaincu. Ils ont été éliminés en huitièmes de finale par les Pays-Bas.

Cependant, le départ de Stewart, qui a embauché Berhalter en 2018, semblerait diminuer considérablement les chances de retour de Berhalter. Une enquête indépendante sur un cas de violence domestique en 1991 impliquant Berhalter et son épouse actuelle, qui a été signalé à Stewart le mois dernier par la mère du milieu de terrain Gio Reyna, se poursuit.

Embauché en tant que premier directeur général de l’histoire de l’USMNT à la suite de l’échec des hommes à se qualifier pour la Coupe du monde 2018, Stewart est devenu directeur sportif supervisant les programmes masculins et féminins en 2019. Avant de rejoindre US Soccer, Stewart a occupé des postes similaires avec l’Union MLS de Philadelphie et les clubs néerlandais NAC Breda et AZ Alkmaar. McBride, le cinquième meilleur buteur de l’histoire de l’USMNT, a remplacé Stewart en tant que directeur général au début de 2020.

Berhalter, McBride, Stewart et Claudio Reyna – le père de Gio – étaient coéquipiers de l’équipe américaine qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 2002.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

