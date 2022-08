Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, rejette les rumeurs sur Cristiano Ronaldo Link

Le directeur sportif Sebastian Kehl a été le dernier responsable du Borussia Dortmund dimanche à écarter les rumeurs autour d’un éventuel transfert de Cristiano Ronaldo de Manchester United au club de Bundesliga.

Le PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, avait déjà réfuté les spéculations dans certains médias vendredi, et Kehl a déclaré à Bild TV que « Cristiano Ronaldo ne déménagera pas au Borussia Dortmund. C’est tellement.”

Kehl a déclaré qu’il n’y avait eu aucun contact et a ajouté que le club n’avait pas non plus réglé le problème, rapporte DPA. “Les chiffres de clics étaient probablement exceptionnels, mais nous avons fait quelques choses au cours des derniers jours pour cerner cette rumeur”, a déclaré Kehl.

Il a ajouté que Ronaldo est “certainement un joueur fantastique, un footballeur mondial. Mais s’il est dit qu’il manque la Bundesliga, ce n’est pas notre problème.”

Ronaldo serait mécontent de Manchester United et le diffuseur américain CBS Sports a émis l’hypothèse cette semaine que Dortmund était la “dernière chance” de Ronaldo de les quitter cet été.

Le quotidien sportif espagnol AS avait rapporté que Ronaldo avait encore deux options, l’ancien club du Sporting Lisbon ou Dortmund.

