Le directeur sportif de l’État de l’Ohio, Gene Smith, annonce qu’il prendra sa retraite en juillet 2024

COLUMBUS, Ohio (AP) – Le directeur sportif de l’État de l’Ohio, Gene Smith, a déclaré mercredi qu’il prendrait sa retraite l’été prochain.

Smith, 67 ans, qui a passé les 18 dernières années dans l’Ohio State à diriger l’un des programmes sportifs les plus importants et les plus réussis du pays, a annoncé qu’il démissionnerait en juillet 2024.

« J’ai toujours cru qu’un leader cherchait à être la bonne personne au bon moment dans la vie de l’institution », a déclaré Smith. « Je crois que juillet 2024 est le bon moment pour accueillir de nouveaux dirigeants pour s’appuyer sur ce que nous avons accompli et continuer à s’appuyer sur la grande tradition d’excellence dans l’athlétisme et l’avancement des affaires à Ohio State. »

Smith, un natif de Cleveland qui a joué au football universitaire à Notre Dame, est devenu le huitième directeur sportif de l’État de l’Ohio en avril 2005. Il avait auparavant été directeur sportif de l’État de l’Arizona, de l’est du Michigan et de l’État de l’Iowa.

Les équipes de l’Ohio State ont remporté 115 titres Big Ten par équipe sous Smith.

