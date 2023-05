Le directeur sportif de Barcelone, Jordi Cruyff, quitte le club

Le directeur sportif de Barcelone, Jordi Cruyff, quittera le club à la fin de cette saison.

L’équipe de la Liga a déclaré que la décision de Cruyff était « due à son souhait de se lancer dans de nouvelles activités professionnelles ».

Cruyff, qui a été photographié lors du défilé de bus à toit ouvert de Barcelone pour les triomphes de leurs équipes masculines et féminines mardi, est le deuxième personnage clé à quitter Barcelone ces dernières semaines. Le directeur du football Mateu Alemany doit quitter le club avant de rejoindre Aston Villa en Premier League.

Cruyff est revenu à Barcelone à l’été 2021 en tant que conseiller sportif, quelques mois avant que l’actuel entraîneur-chef Xavi ne soit nommé pour remplacer Ronald Koeman.

Un communiqué de Barcelone mercredi a déclaré: « Au cours de ses deux saisons ici, Cruyff a joué un rôle important dans la reconstruction de la première équipe avec des décisions extrêmement judicieuses. Il a également montré une belle capacité à nouer de bonnes relations avec le staff technique du club.

« Le FC Barcelone tient à remercier Jordi Cruyff pour ses importantes contributions en tant que membre de la commission sportive et lui souhaite bonne chance dans sa future carrière professionnelle. »

Cruyff est le fils du légendaire joueur et entraîneur de Barcelone Johan, et a commencé sa carrière avec l’équipe catalane avant de jouer pour Manchester United et Alaves.

Barcelone a remporté la Liga le week-end dernier avec quatre matches à jouer. L’équipe de Xavi termine la saison avec des matchs contre la Real Sociedad, le Real Valladolid, le Real Mallorca et le Celta Vigo.

ALLER PLUS LOIN Comment Barcelone a remporté la Liga : règles de la vieille école, nouvelle faim et relève de la garde

(Photo : Marc Graupera Aloma / AFP7 via Getty Images)