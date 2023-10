Le directeur sportif allemand Voller critique les matchs amicaux avec les États-Unis

L’Allemagne se rendra aux États-Unis pour deux matches amicaux contre l’équipe nationale masculine des États-Unis et le Mexique. Cependant, tout le monde en Allemagne n’apprécie pas autant les matches amicaux dans une période de troubles pour La Mannschaft. Alors que Julian Nagelsmann fait ses débuts en tant qu’entraîneur avec l’Allemagne lors de ces matches amicaux, certains critiquent le fait de jouer contre une opposition relativement plus faible que d’autres géants européens.

L’un d’entre eux est Rudi Voller, le directeur sportif allemand qui a pris ses fonctions après que l’Allemagne et les États-Unis aient programmé le match amical. Il n’avait pas son mot à dire sur le choix du joueur allemand lors de la trêve internationale d’octobre. Voller s’est entretenu avant le déplacement de l’Allemagne aux États-Unis pour les deux matchs amicaux. Là, il a commenté la situation.

«Quand j’ai rejoint la DFB, ma première pensée a été : pourquoi volons-nous là-bas ? J’étais sceptique. La raison était que cela n’était possible qu’à ce moment-là. Cela n’aurait certainement pas fonctionné après l’Euro. C’est pourquoi la DFB a eu l’idée de le faire à l’avance.»

L’USMNT a annoncé cet été un match amical contre l’Allemagne, ainsi qu’un contre le Ghana. Pour les États-Unis, il s’agit d’un test majeur face à des équipes qui disputent régulièrement la Coupe du monde. À titre de comparaison, il a affronté Oman et l’Ouzbékistan lors de la fenêtre internationale de septembre. Aucune de ces deux équipes ne s’est jamais qualifiée pour une Coupe du monde.

L’Allemagne peut encore profiter des matches amicaux aux États-Unis

Cependant, l’Allemagne et Voller voient moins de mérite à ce match amical. Lors de la fenêtre internationale de septembre, l’Allemagne a disputé des matchs amicaux contre le Japon et la France. Ces deux équipes ont connu de solides Coupes du Monde. De plus, ces matchs se sont déroulés en Europe, permettant à l’Allemagne de susciter une anticipation pour l’Euro 2024. Ces matchs se déroulent tous deux aux États-Unis.

Même s’il ne favorisera pas le Championnat d’Europe 2024, Rudi Voller compte tout de même profiter des matches amicaux aux USA pour se développer. Après tout, c’est la première fois que Julian Nagelsmann dirige l’Allemagne.

« Maintenant, nous devons en tirer le meilleur parti. Je pense que les joueurs appelés peuvent le gérer. Et Julian va certainement essayer plusieurs choses », a ajouté Voller.

PHOTO : IMAGO / PanoramiC