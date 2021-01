Le Dr Robert R. Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention, quittera son poste mercredi. Spécialiste des maladies infectieuses spécialisé dans les traitements du sida / VIH, le Dr Redfield a dirigé l’agence de santé publique pendant l’une des périodes les plus tumultueuses de son histoire. Il a souvent été critiqué pour s’être déplacé trop lentement pour protéger les États-Unis contre le coronavirus, en particulier en ce qui concerne le déploiement initial des tests de coronavirus, tout en étant attaqué par M. Trump et d’autres au sein de l’administration pour contredire leurs scénarios trop optimistes sur le cours probable du pandémie.

Je n’essaye pas du tout de critiquer l’administration Biden. Mais il s’est engagé à faire 100 millions de personnes en 100 jours. Nous sommes sur le point d’en livrer un million par jour, et pourtant, j’ai entendu son chef de cabinet lors des talk-shows du dimanche dire que notre programme de vaccination était un désastre et qu’ils avaient hérité d’un désordre. Je préférerais qu’ils soient reconnaissants. C’est un meilleur dialogue qu’une hyperbole politique.

Quelle a été votre plus grande déception?

Ma plus grande déception a été le manque d’uniformité des messages de santé publique et l’incohérence des dirigeants civiques pour renforcer le message de santé publique. Vous pouvez lire entre les lignes ce que cela signifie – «leaders civiques».

Vous pouvez voir que différentes parties de notre société ont des perspectives différentes sur ce qui doit être fait. À mon avis, le contrôle de la pandémie a toujours été aligné efficacement sur le maintien de la santé économique de notre pays. Ce n’était pas un soit / ou – nous l’avons montré dans les écoles. Vous pouvez toujours garder les entreprises, les hôpitaux, et cetera, ouverts et le faire de manière sûre et responsable. Certaines parties de notre économie devront faire l’objet de restrictions. Je dirais qu’avoir des gens dans un bar bondé, boire trois ou quatre bières sans masque, parler de plus en plus fort pour qu’ils pulvérisent de plus en plus leurs sécrétions respiratoires, est probablement quelque chose qui doit être réduit.

Mais le fait que nous n’avions pas d’alignement signifiait que le secteur privé et le secteur public se débattaient tous pour savoir comment le mettre en place indépendamment. La réalité est donc que nous traversons une période très difficile et je pense que j’aurais aimé avoir tort. Je crois toujours que le pire reste à venir.