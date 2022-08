Le directeur sortant de l’IA de la Maison Blanche explique les défis politiques à venir

Ils font de bons progrès à ce sujet et prévoient de publier ce cadre d’ici le début de 2023. Il y a quelques nuances ici – différentes personnes interprètent le risque différemment, il est donc important de parvenir à une compréhension commune de ce qu’est le risque et des approches appropriées pour l’atténuation des risques pourrait être, et quels pourraient être les dommages potentiels.

Vous avez parlé de la question de la partialité dans l’IA. Existe-t-il des moyens pour le gouvernement d’utiliser la réglementation pour aider à résoudre ce problème?

Il existe des moyens réglementaires et non réglementaires d’aider. Il existe de nombreuses lois qui interdisent déjà l’utilisation de tout type de système discriminatoire, et cela inclurait l’IA. Une bonne approche consiste à voir comment la loi existante s’applique déjà, puis à la clarifier spécifiquement pour l’IA et à déterminer où se situent les lacunes.

Le NIST a sorti un rapport plus tôt cette année sur les biais en IA. Ils ont mentionné un certain nombre d’approches qui devraient être envisagées en ce qui concerne la gouvernance dans ces domaines, mais cela a beaucoup à voir avec les meilleures pratiques. Il s’agit donc de s’assurer que nous surveillons constamment les systèmes ou que nous offrons des possibilités de recours si les gens pensent qu’ils ont été lésés.

Il s’agit de s’assurer que nous documentons la façon dont ces systèmes sont formés et sur quelles données, afin que nous puissions nous assurer que nous comprenons où les préjugés pourraient s’infiltrer. Il s’agit également de responsabilité et de s’assurer que les développeurs et le les utilisateurs, les exécutants de ces systèmes, sont responsables lorsque ces systèmes ne sont pas développés ou utilisés de manière appropriée.

Selon vous, quel est le juste équilibre entre le développement public et privé de l’IA ?

Le secteur privé investit beaucoup plus que le gouvernement fédéral dans la R&D en IA. Mais la nature de cet investissement est tout à fait différente. L’investissement qui se fait dans le secteur privé concerne essentiellement les produits ou les services, tandis que le gouvernement fédéral investit dans la recherche de pointe à long terme qui n’a pas nécessairement un moteur de marché pour l’investissement, mais qui ouvre potentiellement la porte à la marque -de nouvelles façons de faire de l’IA. Donc, du côté de la R&D, il est très important que le gouvernement fédéral investisse dans les domaines qui n’ont pas cette raison d’investir pour l’industrie.

L’industrie peut s’associer au gouvernement fédéral pour aider à identifier certains de ces défis du monde réel. Ce serait fructueux pour les investissements fédéraux américains.

Il y a tellement de choses que le gouvernement et l’industrie peuvent apprendre les uns des autres. Le gouvernement peut en apprendre davantage sur les meilleures pratiques ou les leçons apprises que l’industrie a développées pour ses propres entreprises, et le gouvernement peut se concentrer sur les garde-fous appropriés qui sont nécessaires pour l’IA.