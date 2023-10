Le directeur s’excuse d’avoir demandé à un étudiant de retirer le drapeau palestinien de son profil en ligne

Le directeur d’une école publique d’Ottawa s’est excusé d’avoir demandé à un élève d’une école primaire de retirer le drapeau palestinien de sa photo de profil.

Le Conseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton (OCDSB) a confirmé que l’incident s’est produit lors d’un cours en ligne la semaine dernière.

Une vidéo envoyée à CBC montre le directeur de l’école demandant à un élève de retirer le drapeau de son profil. CBC ne diffuse pas la vidéo car elle pourrait identifier les étudiants mineurs.

Dans la vidéo, le directeur a déclaré que « les déclarations politiques ne sont pas faites pour la classe » et a déclaré à l’élève qu’il serait renvoyé de la classe s’il ne se conformait pas à la demande.

Écoutez l’audio de la vidéo :

« Nous ferons un suivi auprès de votre famille parce que nous voulons que tous les élèves se sentent en sécurité, bienvenus et inclus dans nos classes », a déclaré le directeur.

« Vous ne m’accueillez pas vraiment en ce moment », a répondu l’étudiant.

Le directeur a ensuite proposé d’avoir une conversation de suivi immédiate avec l’enfant et sa famille, et a conclu : « Nous voulons que tous nos élèves se sentent les bienvenus, et avoir un côté ou l’autre n’inclut pas tous les élèves. »

La vidéo montre deux autres étudiants changeant ensuite leur photo de profil pour le drapeau palestinien avant la fin.

CBC n’identifie pas l’école pour protéger la vie privée de toutes les personnes impliquées.

Demande « inacceptable » du directeur

Le Conseil national des musulmans canadiens a reçu des dizaines de plaintes concernant l’incident, dont une émanant de la famille de l’étudiant impliqué, selon la directrice des opérations du conseil, Aasiyah Khan.

« Il y a beaucoup de confusion, mais aussi beaucoup de colère et de frustration », a déclaré Khan, ajoutant que les communautés juive et palestinienne traversaient une période particulièrement difficile depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas il y a près de deux semaines.

« Plutôt que de créer un espace pour soutenir les étudiants dans cette démarche, je pense que les surveiller ou les intimider pour qu’ils taisent qui ils sont, ou qu’ils effacent une partie de leur identité, est inacceptable », a-t-elle déclaré.

Aasiyah Khan fait partie du Conseil national des musulmans canadiens. Elle dit qu’il y a eu une augmentation drastique des plaintes de familles palestiniennes qui affirment que les enfants sont injustement ciblés dans les écoles. (Conseil national des musulmans canadiens/Site Web)

Le conseil a organisé une réunion avec l’OCDSB à la suite de l’incident. Les responsables du conseil scolaire ont refusé les demandes d’entrevue, envoyant plutôt à CBC une déclaration déjà publiée sur son site Web décrivant ce qui s’est passé.

« Après réflexion et grâce aux commentaires réfléchis reçus des élèves et des parents, le lendemain, le directeur a reconnu que pour de nombreux élèves, un drapeau peut être un élément important de leur identité », indique le communiqué.

Le communiqué indique que le directeur s’est excusé auprès de la classe et des familles « pour tout préjudice qui aurait pu être causé ».

Les drapeaux sont autorisés, déclare le conseil scolaire

La déclaration poursuit en précisant que les symboles de haine, de discrimination ou de violence ne seront jamais tolérés, mais que les étudiants ont le droit d’exprimer leur « identité, leurs origines ou leurs croyances ».

« Même si cela est regrettable, nous demandons de la compréhension alors que le personnel de l’école s’efforce de faire face à une situation internationale extrêmement difficile de manière à permettre à tous les élèves et au personnel de se sentir en sécurité et soutenus », peut-on lire.

Cependant, Khan a déclaré que cet incident particulier suit une tendance dans les conseils scolaires à travers le pays au cours des deux dernières semaines, la charge de travail du conseil ayant quadruplé.

Ce qui se passe au Moyen-Orient est « une arme qui a un impact sur les étudiants ici », a-t-elle déclaré, le drapeau palestinien étant associé à « une menace ».

« C’est vraiment blessant parce que c’est l’identité de quelqu’un », a déclaré Khan.

« En réalité, ce que nous disons, c’est : « Hé, tu peux venir à l’école mais laisse cette partie de toi à la porte », et je pense que cela envoie complètement un mauvais signal, d’autant plus que nous réfléchissons à la manière dont nous nous engageons à l’équité et l’inclusion.